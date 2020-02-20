«Эпицентр» и новый OLDI в Житомире: как выглядят ТЦ и когда ждать открытия. ФОТО

В Житомире продолжается строительство двух торговых центров: OLDI в центре Житомира, на месте одного из корпусов завода «Электроизмеритель» и «Эпицентр» на Киевском шоссе, где недавно находилась нефтебаза.
Как сообщал «Журнал Житомира
», якорными арендаторами нового торгового центра (общая площадь, которого составит 21 000 кв. м) станут строительный гипермаркет OLDI, и продуктовый супермаркет «Сильпо»
. Возле ТЦ также планируют обустроить парковку на 230 машиномест.
По информации сайта Житомир инфо
, также в ТЦ будут супермаркет электроники и бытовой техники, магазин детских товаров, банк, кафе, ресторан, магазин зоотоваров, магазин товаров для обустройства быта, аптека и другие торговые площадки.
Закончить строительство торгового центра на улице Грушевского планируют в 3-м квартале 2020 года.
OLDI
Об ориентировочных сроках завершения строительства гипермаркета сети «Эпицентр» рассказал советник Житомирского городского головы Александр Черняхович. По его словам, компания «Эпицентр К» пока не афиширует сроки завершения строительных работ и открытие гипермаркета.
«Были какие-то неполадки с железной дорогой, какие документальные небольшие «волокиты». Пока они не афишируют сроков завершения строительства, там еще достаточно работы. Они сейчас договорились с нами, что они за свой счет будут перекладывать там магистральные сети: вода, канализация. Это они будут делать и для нас, и для себя, и сейчас будут выполнять эти работы. Ко всему, они еще будут делать там дороги. То есть, работы еще много. Но учитывая темпы, которыми они строят, я думаю, что до конца года они точно достроят», - предполагает советник мэра Александр Черняхович.
Напомним, на внеочередной сессии Житомирского городского совета 26 июля депутаты минимальным количеством голосов приняли решение о предоставлении разрешения на разработку проекту землеустройства по отводу земельного участка под строительство гипермаркета сети «Эпицентр»
. Общая площадь ТЦ «Эпицентр» в Житомире составит более 18000 кв. м. Это будет один из крупнейших торговых центров компании в Украине.
«Эпицентр»
ФОТО: Житомир инфо
«Эпицентр» и новый OLDI в Житомире: как выглядят ТЦ и когда ждать открытия. ФОТО