«Эпицентр» и новый OLDI в Житомире: как выглядят ТЦ и когда ждать открытия. ФОТО

«Были какие-то неполадки с железной дорогой, какие документальные небольшие «волокиты». Пока они не афишируют сроков завершения строительства, там еще достаточно работы. Они сейчас договорились с нами, что они за свой счет будут перекладывать там магистральные сети: вода, канализация. Это они будут делать и для нас, и для себя, и сейчас будут выполнять эти работы. Ко всему, они еще будут делать там дороги. То есть, работы еще много. Но учитывая темпы, которыми они строят, я думаю, что до конца года они точно достроят», - предполагает советник мэра Александр Черняхович.