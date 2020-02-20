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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Февраль » 20 » 09:57:31

В Житомирской области стремятся популяризировать сельский туризм

Сегодня, 10:35:31 1413 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области стремятся популяризировать сельский туризм

 В Житомирской области хотят развивать сельский зеленый туризм. Сейчас его потенциал используют лишь на 5-10%. Об этом сайту Укринформ рассказала представительница Союза сельского зеленого туризма Украины в Житомирской области Инна Величко.

«Потенциал сельского зеленого туризма в Житомирской пока используется на 5-10%. В области имеется около 30 зарегистрированных зеленых усадеб. Наибольшее количество из них сосредоточены в Бердичевском, Коростышевском и Житомирском районах», - сообщила Величко.

По ее словам, для развития зеленого туризма нужно инвестировать в развитие инфраструктуры на селе и популяризировать интересные объекты в сельской местности.

Собеседница отметила, что люди в селе зачастую не решаются на открытие усадьбы из-за большого количества рисков. Следовательно, важна поддержка местной власти и не только финансовая, но и юридическая.
 

«Житомирщина определила одним из своих приоритетов развитие внутреннего туризма, что прописано в различных перспективных планах. Поэтому в этом году будем работать над воплощением в жизнь интересных проектов», - добавила Величко.


Она отметила, что представители различных громад области ознакомились с развитием зеленого туризма в Тетеревской ОТГ, а в ближайшее время посетят Станишовскую и Глыбочицкую ОТГ.

Напомним, 23 января в облгосадминистрации провели официальную презентацию туристического логотипа Житомирщины. Логотип имеет вид счастливого, улыбающегося лица, которое состоит из латинских букв ZT.
Тэги: туризм, Житомирская область
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