В Житомирской области стремятся популяризировать сельский туризм

В Житомирской области хотят развивать сельский зеленый туризм. Сейчас его потенциал используют лишь на 5-10%. Об этом сайту Укринформ
рассказала представительница Союза сельского зеленого туризма Украины в Житомирской области Инна Величко.
«Потенциал сельского зеленого туризма в Житомирской пока используется на 5-10%. В области имеется около 30 зарегистрированных зеленых усадеб. Наибольшее количество из них сосредоточены в Бердичевском, Коростышевском и Житомирском районах»
, - сообщила Величко.
По ее словам, для развития зеленого туризма нужно инвестировать в развитие инфраструктуры на селе и популяризировать интересные объекты в сельской местности.
Собеседница отметила, что люди в селе зачастую не решаются на открытие усадьбы из-за большого количества рисков. Следовательно, важна поддержка местной власти и не только финансовая, но и юридическая.
«Житомирщина определила одним из своих приоритетов развитие внутреннего туризма, что прописано в различных перспективных планах. Поэтому в этом году будем работать над воплощением в жизнь интересных проектов», - добавила Величко.
Она отметила, что представители различных громад области ознакомились с развитием зеленого туризма в Тетеревской ОТГ, а в ближайшее время посетят Станишовскую и Глыбочицкую ОТГ.
Напомним, 23 января в облгосадминистрации провели официальную презентацию туристического логотипа Житомирщины
. Логотип имеет вид счастливого, улыбающегося лица, которое состоит из латинских букв ZT.