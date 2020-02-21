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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 21 » 08:11:49

Шестая годовщина расстрелов: житомиряне почтили память Небесной Сотни. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 23:10:40 471 24 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Шестая годовщина расстрелов: житомиряне почтили память Небесной Сотни. ФОТОРЕПОРТАЖ

 В этом году исполняется шестая годовщина расстрелов на Майдане Независимости в Киеве во время Революции Достоинства. По этому случаю 20 февраля, в День Героев Небесной Сотни, в Житомире состоялось традиционное Вече памяти.

На площадь имени С.П. Королёва к памятному знаку Героям Небесной Сотни пришли сотни житомирян, чтобы вспомнить и почтить погибших патриотов, которые заплатили своей жизнью за свободу и европейский выбор украинцев, навсегда изменив ход истории нашего государства.

Среди Героев Небесной Сотни четверо жителей Житомирской области: Яков Зайко, Сергей Кемский, Александр Балюк, Виктор Прохорчук.











































ФОТО: Житомирская ОГА
Тэги: Небесная сотня, революция достоинства, Житомир
Комментариев: 24
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 08:16:55, Сегодня
-5

Объясните кто-нибудь, что героического в смерти Зайко от сердечного приступа на станции метро "Театральная"?
predi
2 predi (predi)   • 08:30:28, Сегодня
+5

Подвиг цих людей буде записаний золотими літерами в історію України. Всевишній таким чином дав єдиний шанс скинути окови з українського народу від російського фашизму.
Ці люди зробили все щоб Україна стала самостійною і квітучою державою .
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 08:35:49, Сегодня
-5

Так а в чём подвиг, конкретно?
Mykhailo
11 Михаил (Mykhailo)   • 09:55:24, Сегодня
-4

"щоб Україна стала самостійною і квітучою державою" - вы из Польши пишете, или с планеты Нибиру?
Antisvinomir1
4 Johnny (Antisvinomir1)   • 09:23:50, Сегодня
-5

День, когда стадо погнали на убой ради воцарения воров и бандитов в вышиванках, крадущих под пение гимна.
Когда просрали Крым и Донбасс, ибо вор и бандит не может быть воином и воевать за свою землю, для него ценно только бабло.
Когда миллионы людей решили для себя что в Украине с ее чехардой воров у власти, нет будущего, и начали готовиться к отьезду навсегда.

И самое страшное, что стадо так ничего и не поняло и продолжает праздновать День Собственного Забоя.
Muz
10 Игорь (Muz)   • 09:52:41, Сегодня
+5

Ну, кто-то попытался хоть что-то сделать, что бы изменить жизнь в Украине в лучшую сторону. Да, вышло не так, как хотелось, но всё же....
Ну, а кто-то как вонял дома на диванчике и в комментах на ЖЖ, так и продолжает вонять....
Sams2
13 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:02:32, Сегодня
-6

Жечь дома, избивать и убивать людей, грабить, мародёрить, ломать и крушить всё вокруг - странные у Вас представление об улучшении жизни...
Antisvinomir1
18 Johnny (Antisvinomir1)   • 10:55:38, Сегодня
-3

Когда в голове опилки, вышиванка и гимн, то получаются зеленые дебилы наподобие Муза. Там думать нечем.
Mykhailo
22 Михаил (Mykhailo)   • 10:59:26, Сегодня
-4

"Ну, кто-то попытался хоть что-то сделать,"
Если соседи поджигают наш общий дом, чтобы согреться, мне как-то пофиг на их (дурацкие) благие пожелания. Результат предсказуем, если на плечах голова, а не телевизор.

"Да, вышло не так, как хотелось" - так вас же предупреждали, но вы орали "заткнись вата", и сейчас орёте.
Antisvinomir1
23 Johnny (Antisvinomir1)   • 11:00:51, Сегодня
-1

Чмо ты зеленое, ну давай 1 на 1 пересечемся, без диванчиков.
Это в адрес Муза сообщение, если что.
Crespito
5 Hernan (Crespito)   • 09:30:54, Сегодня
-4

Все меньше и меньше народу приходит, понимают, что майдан был разводом
Sams2
6 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:31:28, Сегодня
-4

Расследованием (производство № 12014100060000228) установлено, что 19.02.2014 в 00:30 врачами СМП, возле дома № 16 по ул. Крещатик в г. Киеве, обнаружен труп Прохорчука В. А., 25.05.1975 года рождения, по кличке "Прохор". Осмотром трупа Прохорчука В.А. обнаружено колото-резаное ранение шеи. Предполагаемая давность наступления смерти может составлять 12-24 часов с момента исследования трупа в морге.

"В ходе расследования установлено, что ранее, в период времени с 20:00 до 23:30 18.02.2014 труп Прохорчука В.А. был обнаружен участниками акций протеста под одеялами и одеждой в палатке "УНСО", расположенного на Майдане Независимости в г. Киеве. Также установлено, что Прохорчук В.А. в январе 2014 года подал заявление о вступлении в общественную организацию "УНСО" и участвовал в акциях протеста в центральной части города Киева. Согласно предварительным данным причастными к убийству Прохорчука В.А. и свидетелями данного преступления могут быть члены ОО "УНСО" (определение Печерского районного суда от 12 декабря 2014 года, дело № 757/36888/14-к).

Да, вы все правильно поняли. Некие мирные протестующие подрезали Прохорчука, а потом, чтобы тело не лежало в палатке и отнесли его подальше. На Крещатик. Помощи не оказали. Медиков не вызвали.

Дальше было еще интереснее. "Допрошенный в качестве свидетеля Х пояснил, что в 2013-2014 он участвовал в акциях гражданского протеста в Киеве, где получил ранения. Находясь в больнице, познакомился с Н.Н. И потом ему стало известно, что последний имеет непосредственное отношение к убийству Прохорчука В.А".

В ходе расследования следствие приходит к выводу, что информацию об убийстве члена "небесной сотни" и отношение к самому убийству имеет масса протестующих, перечислять которых не будем, из уважения к тайне следствия.

Вот такая вот история героизма. Одни протестующие убили другого. Пытались избавиться от тела и потом давали показания друг на друга.

Также вызывает определенный интерес информация о моральном облике воина света и добра. Например, о привлечении этого "героя небесной сотни" к административной ответственности. За пьянство за рулем.

Алкоголь вообще часто фигурирует в историях о "небесной сотне". Но давайте по порядку.

10 ноября 2010 года (дело №3-1336/2010) судья Володарско-Волынского районного суда Житомирской области Мельник М.Л. постановил привлечь Прохорчука к административной ответственности за то, что 01.11.2010 в смт. Володарск-Волынский по ул. К.Маркса гр. Прохорчук управлял автомобилем "ВАЗ-21063" номерной знак В 8101ЖИ в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, в соответствии с постановлением по делу №0606/1226/2012 (производство № 3/0606/448/2012) судья Володарско-Волынского районного суда Житомирской области Криницький Л.В привлек Прохорчука к админ ответственности, поскольку 18.06.2012г. в с. Андриевичи Прохорчук управлял автомобилем ЗИЛ-431412 (АІ5168СІ), не справился с управлением и въехал в кювет. После чего употреблял спиртные напитки.

Также будущий Герой Украины не платил алименты на содержание своих детей. Поэтому, по иску матери его детей Натальи Анатольевны Прохорчук, 28 августа 2013 года Решением Володарско-Волынский райсуда (дело № 276/1070/13-ц, производство № №2/276/383/13) суд постановил: "Взыскать с неработающего Прохорчука в пользу матери алименты на двух детей 08.01.2001 г.р. и 15.07.2008 г.р.)

Виктор Прохорчук – член "небесной сотни" и Герой Украины посмертно. Были ли для его героизации хоть какие-то основания? Были ли основания для выплат? Решайте сами.
Mykhailo
12 Михаил (Mykhailo)   • 09:59:20, Сегодня
-3

Да с самого начала было известно, что в "Сотню" был включён системный администратор из офиса Партии Регионов, убитый прямо в офисе "учасниками мирных протестов".
Sams2
7 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:40:40, Сегодня
-3

Александр Балюк - погиб от огнестрельного ранения КАРТЕЧЬЮ в грудную клетку.
Следует ли напоминать, что охотничьи боеприпасы были только у "мирных протестующих", но никак не у силовиков. Так кто виноват в его смерти, и что в ней героического?
Mykhailo
16 Михаил (Mykhailo)   • 10:52:38, Сегодня
-4

Да и Нигоян тоже картечью, значит с небольшого расстояния, значит не силовиками. Правда потихоньку проявляется, как бы ни бесились выгодополучатели.
leon_ztmr
8 Алексей (leon_ztmr)   • 09:41:20, Сегодня
-3

Итак, прошло 6! лет после событий на Майдане. У меня один вопрос, кто стрелял?
Mykhailo
17 Михаил (Mykhailo)   • 10:54:19, Сегодня
-3

Кто осуществил 228 ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ранений правоохранителей? Что делают в западных странах с теми, кто стреляет в полицию?
Antisvinomir1
21 Johnny (Antisvinomir1)   • 10:58:15, Сегодня
-3

Убивают на месте. Жаль у Януковича не хватило смелости.
Mykhailo
24 Михаил (Mykhailo)   • 11:13:50, Сегодня
-1

Вот потому там живут так, а у нас - вот так.
У себя - референдум (Чехословакия, Брекзит), у нас - война.
У себя - разгон демонстраций, у нас - вой "неполживых" сми о "побитых мирных детях".
У себя - протекционизм, у нас - подписание ассоциации и одностороннее открытие рынка.
Sams2
9 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:47:00, Сегодня
-1

Сергей Кемский. Погиб от огнестрельного ранения боеприпаса 7,62х39. Кроме него от такого боеприпаса погибло еще 12 человек. Один из самых распространенных боеприпасов в мире. Согласно экпертизе, ни одна их этих пуль, убивших этих 13 человек, не была выпущена из оружия, принадлежащих "Беркуту".
Тот же вопрос - кто убил?
leon_ztmr
14 Алексей (leon_ztmr)   • 10:05:08, Сегодня
-3

Хочется спросить, а тем, кто минусует, не интересно узнать кто стрелял и кто это всё организовал? Вам и так комфортно жить в своем мирке мифов и сказок?
Sams2
15 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:16:34, Сегодня
-3

Им просто правда не нравится, а возразить нечего.
Mykhailo
19 Михаил (Mykhailo)   • 10:55:49, Сегодня
-3

Возражение предугадать легко: "у ваты пидгорае, значыть усэ робымо правыльно".
Antisvinomir1
20 Johnny (Antisvinomir1)   • 10:56:35, Сегодня
-3

Правда и украинствуюший-несовместимые понятия.
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