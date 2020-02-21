В этом году исполняется шестая годовщина расстрелов на Майдане Независимости в Киеве во время Революции Достоинства. По этому случаю 20 февраля, в День Героев Небесной Сотни, в Житомире состоялось традиционное Вече памяти.
На площадь имени С.П. Королёва к памятному знаку Героям Небесной Сотни пришли сотни житомирян, чтобы вспомнить и почтить погибших патриотов, которые заплатили своей жизнью за свободу и европейский выбор украинцев, навсегда изменив ход истории нашего государства.
Среди Героев Небесной Сотни четверо жителей Житомирской области: Яков Зайко, Сергей Кемский, Александр Балюк, Виктор Прохорчук.
ФОТО: Житомирская ОГА
Шестая годовщина расстрелов: житомиряне почтили память Небесной Сотни. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ці люди зробили все щоб Україна стала самостійною і квітучою державою .
Когда просрали Крым и Донбасс, ибо вор и бандит не может быть воином и воевать за свою землю, для него ценно только бабло.
Когда миллионы людей решили для себя что в Украине с ее чехардой воров у власти, нет будущего, и начали готовиться к отьезду навсегда.
И самое страшное, что стадо так ничего и не поняло и продолжает праздновать День Собственного Забоя.
Ну, а кто-то как вонял дома на диванчике и в комментах на ЖЖ, так и продолжает вонять....
Если соседи поджигают наш общий дом, чтобы согреться, мне как-то пофиг на их (дурацкие) благие пожелания. Результат предсказуем, если на плечах голова, а не телевизор.
"Да, вышло не так, как хотелось" - так вас же предупреждали, но вы орали "заткнись вата", и сейчас орёте.
Это в адрес Муза сообщение, если что.
"В ходе расследования установлено, что ранее, в период времени с 20:00 до 23:30 18.02.2014 труп Прохорчука В.А. был обнаружен участниками акций протеста под одеялами и одеждой в палатке "УНСО", расположенного на Майдане Независимости в г. Киеве. Также установлено, что Прохорчук В.А. в январе 2014 года подал заявление о вступлении в общественную организацию "УНСО" и участвовал в акциях протеста в центральной части города Киева. Согласно предварительным данным причастными к убийству Прохорчука В.А. и свидетелями данного преступления могут быть члены ОО "УНСО" (определение Печерского районного суда от 12 декабря 2014 года, дело № 757/36888/14-к).
Да, вы все правильно поняли. Некие мирные протестующие подрезали Прохорчука, а потом, чтобы тело не лежало в палатке и отнесли его подальше. На Крещатик. Помощи не оказали. Медиков не вызвали.
Дальше было еще интереснее. "Допрошенный в качестве свидетеля Х пояснил, что в 2013-2014 он участвовал в акциях гражданского протеста в Киеве, где получил ранения. Находясь в больнице, познакомился с Н.Н. И потом ему стало известно, что последний имеет непосредственное отношение к убийству Прохорчука В.А".
В ходе расследования следствие приходит к выводу, что информацию об убийстве члена "небесной сотни" и отношение к самому убийству имеет масса протестующих, перечислять которых не будем, из уважения к тайне следствия.
Вот такая вот история героизма. Одни протестующие убили другого. Пытались избавиться от тела и потом давали показания друг на друга.
Также вызывает определенный интерес информация о моральном облике воина света и добра. Например, о привлечении этого "героя небесной сотни" к административной ответственности. За пьянство за рулем.
Алкоголь вообще часто фигурирует в историях о "небесной сотне". Но давайте по порядку.
10 ноября 2010 года (дело №3-1336/2010) судья Володарско-Волынского районного суда Житомирской области Мельник М.Л. постановил привлечь Прохорчука к административной ответственности за то, что 01.11.2010 в смт. Володарск-Волынский по ул. К.Маркса гр. Прохорчук управлял автомобилем "ВАЗ-21063" номерной знак В 8101ЖИ в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, в соответствии с постановлением по делу №0606/1226/2012 (производство № 3/0606/448/2012) судья Володарско-Волынского районного суда Житомирской области Криницький Л.В привлек Прохорчука к админ ответственности, поскольку 18.06.2012г. в с. Андриевичи Прохорчук управлял автомобилем ЗИЛ-431412 (АІ5168СІ), не справился с управлением и въехал в кювет. После чего употреблял спиртные напитки.
Также будущий Герой Украины не платил алименты на содержание своих детей. Поэтому, по иску матери его детей Натальи Анатольевны Прохорчук, 28 августа 2013 года Решением Володарско-Волынский райсуда (дело № 276/1070/13-ц, производство № №2/276/383/13) суд постановил: "Взыскать с неработающего Прохорчука в пользу матери алименты на двух детей 08.01.2001 г.р. и 15.07.2008 г.р.)
Виктор Прохорчук – член "небесной сотни" и Герой Украины посмертно. Были ли для его героизации хоть какие-то основания? Были ли основания для выплат? Решайте сами.
Следует ли напоминать, что охотничьи боеприпасы были только у "мирных протестующих", но никак не у силовиков. Так кто виноват в его смерти, и что в ней героического?
У себя - референдум (Чехословакия, Брекзит), у нас - война.
У себя - разгон демонстраций, у нас - вой "неполживых" сми о "побитых мирных детях".
У себя - протекционизм, у нас - подписание ассоциации и одностороннее открытие рынка.
Тот же вопрос - кто убил?