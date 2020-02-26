Житомиряне обвиняют руководителя ОСМД в избиении кота: в ситуации разбирается полиция

Житомиряне в соцсетях пишут, что председатель ОСМД побила кота. У животного сломана лапа, очевидцы написали заявление в полицию. Об этом сообщается на странице «Animal help ZT - Допомога тваринам м.Житомир
» в Facebook.
«Председатель ОСМД Циолковского 7, Каковка Виктория Цезаревна на глазах многих очевидцев жестоко избила кота. Это привело к двойному перелому со смещением. Чем этот безобидной котенок провинился? Чем угрожал? За что с котенком так жестоко расправились?! По данному факту зарегистрировано заявление в полицию. Будьте осторожны. Ведь человек, который с такой жестокостью расправилась с котенком, может быть способен оскорбить и чьего-то ребенка, или вашего домашнего любимца»
, - говорится в сообщении.
Председатель ОСМД Виктория Каковка в комментарии сайту Житомир инфо
отметила, что кота не била, а выбросила на улицу из подвала дома.
«Кота я не била. У меня есть житель, который злоупотребляет замечаниями и любое замечание принимает в штыки. 21 февраля я спускаюсь на рабочее место и вижу кучу фекалий в подъезде, кому говорить, чтобы это убрали? Далее спускаюсь в подвал и мне в ноги летит кот. Я этого кота за холку и выбросила на улицу, потом он снова в подвал лезет. Я его поймала в решетке и откинула. И это все были мои действие. Я от этого не отказываюсь. Я готова нести ответственность, но кота я не била, я его за холку взяла и выбросила на улицу. Полиция приходила ко мне ночью 23 числа, я объяснение написала. Коты, которые в подъездах гадят, то кто будет это убирать? Любить животных, то надо за ними и ухаживать. Все подвалы загажени кошачьими фекалиями. И мне все: ой, что-то делайте. А что делать?», - отметила председатель ОСМД.
В полиции говорят, что в настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
«Есть заявление у нас. 22 февраля поступило сообщение от местной жительницы о применении жестоких методов обращения с животным. Сейчас идет дальнейшее установление всех обстоятельств. Предварительная правовая квалификация события - ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины»
, - рассказали в ГУНП в Житомирской области.
Житомиряне обвиняют руководителя ОСМД в избиении кота: в ситуации разбирается полиция