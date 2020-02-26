Житомиряне обвиняют руководителя ОСМД в избиении кота: в ситуации разбирается полиция

«Кота я не била. У меня есть житель, который злоупотребляет замечаниями и любое замечание принимает в штыки. 21 февраля я спускаюсь на рабочее место и вижу кучу фекалий в подъезде, кому говорить, чтобы это убрали? Далее спускаюсь в подвал и мне в ноги летит кот. Я этого кота за холку и выбросила на улицу, потом он снова в подвал лезет. Я его поймала в решетке и откинула. И это все были мои действие. Я от этого не отказываюсь. Я готова нести ответственность, но кота я не била, я его за холку взяла и выбросила на улицу. Полиция приходила ко мне ночью 23 числа, я объяснение написала. Коты, которые в подъездах гадят, то кто будет это убирать? Любить животных, то надо за ними и ухаживать. Все подвалы загажени кошачьими фекалиями. И мне все: ой, что-то делайте. А что делать?», - отметила председатель ОСМД.