На трассе под Житомиром Toyota сбила пешехода

На автотрассе в Житомирском районе, вечером 26 февраля Toyota сбила пешехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло в с. Станишевка.
"Водитель автомобиля Toyota Camry, 41-летний житель Житомирского района, двигаясь в направлении областного центра, совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу"
, - сообщили в ГУ Нацполиции.
Пешеход, 36-летний житомирянин, получил телесные повреждения и был госпитализирован в Житомирскую районную больницу. Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия.
Напомним, 25 февраля в пригороде Житомира произошло похожее ДТП: внедорожник сбил парня, который переходил дорогу
.
Полиция в очередной раз призывает к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения. Помните: темное время суток является одним из факторов, который повышает риск попадания в ДТП. Водителям необходимо быть крайне внимательными и выбирать такую скорость движения, чтобы иметь возможность постоянно контролировать свое транспортное средство и своевременно реагировать на изменение дорожной ситуации.
"Уважаемые пешеходы! Переходите дорогу только на разрешающий сигнал светофора и в установленных местах, убедившись в безопасности ваших действий. Не выходите на автодорогу внезапно, из-за припаркованного автотранспорта и других препятствий. Помните, что даже при небольшой скорости движения водитель не способен мгновенно остановить автомобиль, поэтому ступая на автодорогу, убедитесь, что водители транспортных средств заметили и поняли ваши намерения"
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