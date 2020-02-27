Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 27.02.2020    14:57:53
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 27 » 10:33:19

На трассе под Житомиром Toyota сбила пешехода

Сегодня, 10:46:05 655 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На трассе под Житомиром Toyota сбила пешехода

 На автотрассе в Житомирском районе, вечером 26 февраля Toyota сбила пешехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло в с. Станишевка.

"Водитель автомобиля Toyota Camry, 41-летний житель Житомирского района, двигаясь в направлении областного центра, совершил наезд на пешехода, который пересекал дорогу", - сообщили в ГУ Нацполиции.

Пешеход, 36-летний житомирянин, получил телесные повреждения и был госпитализирован в Житомирскую районную больницу. Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия.

Напомним, 25 февраля в пригороде Житомира произошло похожее ДТП: внедорожник сбил парня, который переходил дорогу.

Полиция в очередной раз призывает к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения. Помните: темное время суток является одним из факторов, который повышает риск попадания в ДТП. Водителям необходимо быть крайне внимательными и выбирать такую ​​скорость движения, чтобы иметь возможность постоянно контролировать свое транспортное средство и своевременно реагировать на изменение дорожной ситуации.

"Уважаемые пешеходы! Переходите дорогу только на разрешающий сигнал светофора и в установленных местах, убедившись в безопасности ваших действий. Не выходите на автодорогу внезапно, из-за припаркованного автотранспорта и других препятствий. Помните, что даже при небольшой скорости движения водитель не способен мгновенно остановить автомобиль, поэтому ступая на автодорогу, убедитесь, что водители транспортных средств заметили и поняли ваши намерения", - призывает полиция.
Тэги: Житомир, дтп, полиция
Комментариев: 1
Mykhailo
1 Михаил (Mykhailo)   • 10:59:36, Сегодня [Материал]
0

Когда же у нас власти вспомнят, что "стремятся в Европу" и примут европейскую программу нулевой терпимости к смертям на дорогах? Комплекс мер по снижению смертности, доказавший свою эффективность.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus