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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Март » 4 » 21:02:30

Sport Life в Житомире открывает фитнес клуб с бассейном и сауной. Цены на абонементы

Вчера, 21:46:31 1744 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Sport Life в Житомире открывает фитнес клуб с бассейном и сауной. Цены на абонементы

 В Житомире завершается строительство первого в городе фитнес-клуба сети Sport Life. Клуб расположится в центральном районе на трех этажах ТРЦ «Глобал UA». Открытие запланировано на 1 июня 2020 года, но предпродажа абонементов уже начата.

Как сообщили «Журналу Житомира» в компании «Спорт Лайф», это будет первый в городе клуб с полным комплексом фитнес и wellness-услуг. Самая полноформатная аква-зона в городе: спортивный бассейн на 6 дорожек и большой детский бассейн. Плюс детская академия фитнеса - уникальные занятия и спортивные секции.

Общая площадь клуба 4000 квадратных метров.

"Это будет первый и лучший в Житомире фитнес-клуб Sport Life с бассейном. Открытие запланировано во втором квартале 2020. Предпродажа абонементов уже началась!", - говорит основатель сети клубов Sport Life Дмитрий Екимов.

 

Sport Life в Глобале будет разделен на зоны:

  • Аквазона - Спортивный бассейн 25 метров на 6 дорожек, детский бассейн и бассейн для младенцев.
  • Тренажерный зал с современным американским оборудованием, кардиотеатр, свободные веса, погрузочно-блочные тренажеры, зона Cross training.
  • Детская фитнес-академия - детский клуб, игровой зал, киндер-бар, развивающие и учебные программы, танцы, фитнес для детей от 1,5 до 13 лет, групповые занятия и учебный класс.
  • Три студии групповых программ: 2 студии универсальные и студия Сайкл.
  • SPA - банный комплекс. Русская баня, римская парная, финская сауна, солярий. Массажный кабинет. Просторная лаунж-зона с баром.
 

Предпродажа абонементов

Сейчас можно купить абонемент в клуб, который находится на стадии строительства, с выгодой до 50% от цены такого же абонемента в функционирующем клубе.
 
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3700 грн/год  7500 грн/год 12000 грн/год


СпортЛайф Житомир


Спорт Лайф Житомир
Тэги: бассейн, Житомир, Sport Life, Спорт Лайф, фитнес клуб
Комментариев: 4
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 22:12:01, Вчера [Материал]
0

ДАЖЕ С ЯКОБЫ СКИДКОЙ цена почти в ДВА раза дороже цены в бассейны в Америке или Канаде. При полной цене, соответственно, в 4 раза. Но зато понтов дааа, немеряно в Спорт Лайф.
ZVEZDA
2 Житомирянин (ZVEZDA)   • 22:22:35, Вчера [Материал]
0

Взагалі то дорого. Але порівнюючи з іншими інснуючими басейнами з банями, то не дуже. Якщо брати тількі тренажерну залу, то це 300 грн./міс. В Житомирі найти тренажерну залу за такі гроші важко. Я хожу зараз за 450 грн./міс.
Antisvinomir1
3 Johnny (Antisvinomir1)   • 22:32:14, Вчера [Материал]
-1

Баня включена ТОЛЬКО в САМЫЙ дорогой абонемент;) Все быдло на Лексусах и новых БМВ уже на низком старте кидать понты.
Живу_на_Восточной
4 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 23:36:29, Вчера [Материал]
0

3700 грн/год — це що за хрінь? Гривень за годину?
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