Sport Life в Житомире открывает фитнес клуб с бассейном и сауной. Цены на абонементы

В Житомире завершается строительство первого в городе фитнес-клуба сети Sport Life. Клуб расположится в центральном районе на трех этажах ТРЦ «Глобал UA». Открытие запланировано на 1 июня 2020 года, но предпродажа абонементов уже начата.
Как сообщили «Журналу Житомира
» в компании «Спорт Лайф», это будет первый в городе клуб с полным комплексом фитнес и wellness-услуг. Самая полноформатная аква-зона в городе: спортивный бассейн на 6 дорожек и большой детский бассейн. Плюс детская академия фитнеса - уникальные занятия и спортивные секции.
Общая площадь клуба 4000 квадратных метров.
"Это будет первый и лучший в Житомире фитнес-клуб Sport Life с бассейном. Открытие запланировано во втором квартале 2020. Предпродажа абонементов уже началась!", - говорит основатель сети клубов Sport Life Дмитрий Екимов.
Sport Life в Глобале будет разделен на зоны:
- Аквазона - Спортивный бассейн 25 метров на 6 дорожек, детский бассейн и бассейн для младенцев.
- Тренажерный зал с современным американским оборудованием, кардиотеатр, свободные веса, погрузочно-блочные тренажеры, зона Cross training.
- Детская фитнес-академия - детский клуб, игровой зал, киндер-бар, развивающие и учебные программы, танцы, фитнес для детей от 1,5 до 13 лет, групповые занятия и учебный класс.
- Три студии групповых программ: 2 студии универсальные и студия Сайкл.
- SPA - банный комплекс. Русская баня, римская парная, финская сауна, солярий. Массажный кабинет. Просторная лаунж-зона с баром.
Предпродажа абонементов
Сейчас можно купить абонемент в клуб, который находится на стадии строительства, с выгодой до 50% от цены такого же абонемента в функционирующем клубе.
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|CLASSIC ПОЛНОГО ДНЯ
|CLASSIC + БАССЕЙН ПОЛНОГО ДНЯ
|PREMIUM ПОЛНОГО ДНЯ
|Тренажерна зала
Групові заняття
Басейн
Бані і SPA
Premium-сервіси
LUX-сервіси
|Тренажерна зала
Групові заняття
Басейн
Бані і SPA
Premium-сервіси
LUX-сервіси
|Тренажерна зала
Групові заняття
Басейн
Бані і SPA
Premium-сервіси
LUX-сервіси
|3700 грн/год
|7500 грн/год
|12000 грн/год
Sport Life в Житомире открывает фитнес клуб с бассейном и сауной. Цены на абонементы