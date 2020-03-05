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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Март » 5 » 10:27:43

Началась первая в 2020 году сессия Житомирского областного совета

Сегодня, 10:52:43 837 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Началась первая в 2020 году сессия Житомирского областного совета

 Сегодня, 5 марта, началась очередная 30-я сессия областного совета VII созыва, первая в 2020 году. В сессионном зале зарегистрировались 56 депутатов.

Во время сессии планируют рассмотреть почти 100 вопросов, которые утвердили на заседании президиума областного совета.

Так, депутаты рассмотрят отчет председателя ОГА Виталия Бунечко о выполнении Программы экономического и социального развития Житомирской области на 2019 год.

Также среди вопросов - утверждение программ развития и финансовой поддержки медицинских учреждений области, а также ряд коммунальных вопросов и обращений от депутатов к центральным органам власти.

В начале сессии Гимн Украины исполнил Полесский академический ансамбль песни и танца "Лёнок", после чего руководители области вручили знаки отличия и награды жителям Житомирщины.

Тэги: депутаты, сессия, Житомир, облсовет
Комментариев: 1
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 13:26:44, Сегодня [Материал]
+2

Фу, блин, опять эта стереоминетчица на фото.
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