Началась первая в 2020 году сессия Житомирского областного совета

Сегодня, 5 марта, началась очередная 30-я сессия областного совета VII созыва, первая в 2020 году. В сессионном зале зарегистрировались 56 депутатов.
Во время сессии планируют рассмотреть почти 100 вопросов, которые утвердили на заседании президиума областного совета.
Так, депутаты рассмотрят отчет председателя ОГА Виталия Бунечко о выполнении Программы экономического и социального развития Житомирской области на 2019 год.
Также среди вопросов - утверждение программ развития и финансовой поддержки медицинских учреждений области, а также ряд коммунальных вопросов и обращений от депутатов к центральным органам власти.
В начале сессии Гимн Украины исполнил Полесский академический ансамбль песни и танца "Лёнок", после чего руководители области вручили знаки отличия и награды жителям Житомирщины.