Избил и приковал цепью к кровати: в Житомирской области будут судить рецидивиста

"По версии следствия, лицо, зайдя в сельское кафе, что в Олевском районе, и увидев в подсобном помещении посетителя кафе, 1994 года рождения, на почве ранее возникших неприязненных отношений избил его. После этого, силой доставив его в комнату общежития, вблизи кафе, накинул металлическую цепь на шею, с помощью замка привязал к спинке кровати и оставил на ночь", - информирует ведомство.