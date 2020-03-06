Избил и приковал цепью к кровати: в Житомирской области будут судить рецидивиста

В Житомирской области будут судить рецидивиста, который избил мужчину, приковал его металлической цепью к кровати и истязал. В совершении преступления обвиняют жителя Попельнянского района, 1984 года рождения, ранее дважды судимого за разбойные нападения.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в прокуратуре Житомирской области.
"По версии следствия, лицо, зайдя в сельское кафе, что в Олевском районе, и увидев в подсобном помещении посетителя кафе, 1994 года рождения, на почве ранее возникших неприязненных отношений избил его. После этого, силой доставив его в комнату общежития, вблизи кафе, накинул металлическую цепь на шею, с помощью замка привязал к спинке кровати и оставил на ночь", - информирует ведомство.
На следующий день, вернувшись на место преступления, мужчина снова избил потерпевшего, нанеся еще и ножевые ранения.
Учитывая тяжесть совершенных преступлений, местная прокуратура настояла на применении меры пресечения в виде содержания под стражей, законность решения которого подтвердил Житомирский апелляционный суд. Сейчас содержание под стражей продлено.
Дело будет рассматривать Олевский районный суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.