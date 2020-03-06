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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 6 » 13:52:04

Избил и приковал цепью к кровати: в Житомирской области будут судить рецидивиста

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Избил и приковал цепью к кровати: в Житомирской области будут судить рецидивиста

 В Житомирской области будут судить рецидивиста, который избил мужчину, приковал его металлической цепью к кровати и истязал. В совершении преступления обвиняют жителя Попельнянского района, 1984 года рождения, ранее дважды судимого за разбойные нападения.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в прокуратуре Житомирской области.
 

"По версии следствия, лицо, зайдя в сельское кафе, что в Олевском районе, и увидев в подсобном помещении посетителя кафе, 1994 года рождения, на почве ранее возникших неприязненных отношений избил его. После этого, силой доставив его в комнату общежития, вблизи кафе, накинул металлическую цепь на шею, с помощью замка привязал к спинке кровати и оставил на ночь", - информирует ведомство.


На следующий день, вернувшись на место преступления, мужчина снова избил потерпевшего, нанеся еще и ножевые ранения.

Учитывая тяжесть совершенных преступлений, местная прокуратура настояла на применении меры пресечения в виде содержания под стражей, законность решения которого подтвердил Житомирский апелляционный суд. Сейчас содержание под стражей продлено.

Дело будет рассматривать Олевский районный суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Тэги: Житомирская область, суд, рецидивист
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