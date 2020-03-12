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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 12 » 16:22:49

Отмененный ремонт: водоканал сообщил, когда на улицах Житомира восстановят дорожное покрытие

Вчера, 16:38:49 1507 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Отмененный ремонт: водоканал сообщил, когда на улицах Житомира восстановят дорожное покрытие

 Запланированное на 12 марта отключение воды в Житомире перенесли. Водоснабжение должны были приостановить в связи с заменой запорной арматуры, однако из-за карантина работы приостановили. Об этом "ЖЖ" сообщает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".
 

"До окончания карантина (ориентировочно до 3 апреля) работы по замене запорной арматуры выполняться не будут. Планировалось провести замену 8 задвижек в центральной части города, но мы вынуждены были перенести проведение этих работ", - информирует КП.


На предприятии объясняют, замена 8 задвижек должна улучшить давление воды в центральной части города. Без этих работ нормализация давления воды невозможна, потому что изношенные задвижки "садятся", заклинивают и не позволяют воде двигаться с нормальным давлением.

"Житомирводоканал" также сообщил, что сегодня на улицах города закроют колодцы, которые были раскопаны для проведения работ.

"Мы положим дорожные плиты, которые засыплем срезанным асфальтом. Полное восстановление дорожного покрытия будет сделано только после проведения работ по замене запорной арматуры", - отмечают коммунальщики.
Тэги: Житомир, Ремонт, водоканал
Комментариев: 1
Живу_на_Восточной
1 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 18:55:52, Вчера [Материал]
+1

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