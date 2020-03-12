Запланированное на 12 марта отключение воды в Житомире перенесли. Водоснабжение должны были приостановить в связи с заменой запорной арматуры, однако из-за карантина работы приостановили. Об этом "ЖЖ
" сообщает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".
"До окончания карантина (ориентировочно до 3 апреля) работы по замене запорной арматуры выполняться не будут. Планировалось провести замену 8 задвижек в центральной части города, но мы вынуждены были перенести проведение этих работ", - информирует КП.
На предприятии объясняют, замена 8 задвижек
должна улучшить давление воды в центральной части города. Без этих работ нормализация давления воды невозможна, потому что изношенные задвижки "садятся", заклинивают и не позволяют воде двигаться с нормальным давлением.
"Житомирводоканал" также сообщил, что сегодня на улицах города закроют колодцы, которые были раскопаны для проведения работ
.
"Мы положим дорожные плиты, которые засыплем срезанным асфальтом. Полное восстановление дорожного покрытия будет сделано только после проведения работ по замене запорной арматуры"
, - отмечают коммунальщики.
Отмененный ремонт: водоканал сообщил, когда на улицах Житомира восстановят дорожное покрытие