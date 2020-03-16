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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 16 » 16:58:15

АТ «ЖИТОМИРГАЗ» запроваджує карантин по підприємству та переходить в режим онлайн

Вчера, 17:07:02 1525 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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АТ «ЖИТОМИРГАЗ» запроваджує карантин по підприємству та переходить в режим онлайн

 В теперішній ситуації АТ «Житомиргаз» відчуває відповідальність своєї справи – доставки газу клієнтам. Адже це життєво необхідний ресурс, який постачається постійно всім споживачам.

АТ «Житомиргаз» розуміє, що всі клієнти зіткнулись з певними обмеженнями. Як соціально відповідальний бізнес, регіональна газова компанія ввела мораторій на відключення споживачів від газопостачання, окрім випадків несанкціонованого втручання.

Разом з тим, Оператори ГРМ нагадують споживачам, що всі операції пов’язані з передачею показань лічильників та сплатою рахунків можна здійснювати віддалено онлайн або з мобільних пристроїв.

Всі екіпажі аварійно-диспетчерської служби працюють в надзвичайному режимі. Так само як медична служба та служба порятунку. Бригади «Житомиргазу» чергують цілодобово і оперативно виїжджають на виклики, ліквідують аварійні ситуацій, здійснюють оперативні ремонти! А телефон 104 приймає дзвінки цілодобово.

Всі інформаційні системи працюють в штатному режимі, щоб забезпечити повноцінну взаємодію з клієнтами у віддаленому режимі. Здійснюється цілодобовий моніторинг тиску газу в газорозподільних мережах.

Турбуючись про ваше здоров’я та безпеку працівників АТ «Житомиргаз» довелося тимчасово обмежити роботу Центрів обслуговування клієнтів. Співробітники «Житомиргазу» розуміють важливість надійності і безперервності доставки газу всім споживачам. І вони зроблять усе можливе, щоб газопостачання залишалось острівцем стабільності в цей буремний час.

Для того, щоб скоротити ризики захворювання і поширення вірусу, з 16 березня до 3 квітня 2020 року, всі консультації, фахівці Центрів обслуговування здійснюватимуть в телефонному режимі за номерами тел. (0412)-55-80-04 та (067)-33-38-104.

Для побутових споживачів є можливість отримати всю інформацію за особовим рахунком та здійснити оплату за послуги газопостачання та розподілу газу за допомогою дистанційних онлайн - сервісів: Бережіть себе та не піддавайте ризику захворювання своїх близьких!

Пресслужба АТ «Житомиргаз»
 
Тэги: газ
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:38:15, Вчера [Материал]
+1

мы платить не будем. Деньги нужны на еду.
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