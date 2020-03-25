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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 25 » 17:51:05

В Житомире задержали на взятке чиновника Управления Гоструда

Вчера, 18:10:05 970 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире задержали на взятке чиновника Управления Гоструда

 В Житомире разоблачили главного инспектора Управления Гоструда при получении 500 долларов США неправомерной выгоды. Об этом "Журналу Житомира" сообщает прокуратура области.

Отмечается, что инспектор требовал взятку от предпринимателя.

"По версии следствия, такую ​​сумму главный инспектор государственного учреждения требовал и получил от частного предпринимателя за непривлечение его к уголовной ответственности за нарушение трудового законодательства", - информирует ведомство.

Неправомерную выгоду изъято, лицо задержано. Также решается вопрос об избрании главному инспектору меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Сейчас в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины продолжается досудебное расследование, которое проводит СУ ГБР.
Тэги: взятка, управление гоструда, Житомир
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