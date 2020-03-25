В Житомире задержали на взятке чиновника Управления Гоструда

В Житомире разоблачили главного инспектора Управления Гоструда при получении 500 долларов США неправомерной выгоды. Об этом "Журналу Житомира
" сообщает прокуратура области.
Отмечается, что инспектор требовал взятку от предпринимателя.
"По версии следствия, такую сумму главный инспектор государственного учреждения требовал и получил от частного предпринимателя за непривлечение его к уголовной ответственности за нарушение трудового законодательства"
, - информирует ведомство.
Неправомерную выгоду изъято, лицо задержано. Также решается вопрос об избрании главному инспектору меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Сейчас в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины продолжается досудебное расследование, которое проводит СУ ГБР.