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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 30 » 10:46:43

В Житомире мотоцикл на огромной скорости влетел в столб: момент попал на видео

Вчера, 11:19:35 7456 18 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире мотоцикл на огромной скорости влетел в столб: момент попал на видео

 В Житомире водитель мотоцикла на огромной скорости не справился с управлением и протаранил столб. ДТП произошло на Смолянской площади 29 марта в 14:30.

"Водитель мотоцикла "Yamaha", 28-летний житомирянин, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил столкновение с бетонным столбом", - информирует полиция.

В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил травмы и был госпитализирован в первую городскую больницу, где сегодня скончался.

Видео момента ДТП опубликовал Городской информационный центр.

Тэги: дтп, мотоцикл, Житомир
Комментариев: 17
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:23:17, Вчера [Материал]
+12

Если это один из тех "Гастелло", летающих на мото с как они говорят "прямоточными глушителями", а точнее - с неисправной выхлопной системой - то туда ему и дорога. Сам виноват на все 100%.
Гражданин
4 Гражданин (Гражданин)   • 11:40:27, Вчера [Материал]
-3

Ну не можна так, людина померла.
Sams2
6 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:52:49, Вчера [Материал]
+14

А если бы там стоял не столб, а женщина с ребенком?
google
8 Гугиль (google)   • 12:24:53, Вчера [Материал]
+10

все правильно...таких ездунов ад ждет...хорошо, что в столб, а не в родного, близкого человека...
хочешь поганять - дуйте на ралли трек за город...там и убивайтесь об стволы деревьев...нам не нужны очередные "Зайцевы"
danza
2 Светлана (danza)   • 11:27:16, Вчера [Материал]
+7

Наступне потенційне місце зустрічі чергового гонщика зі стовпом або з автомобілем - вул. Київська. У минулому році була подана петиція на тему гонок мотоциклів і скутерів на підвищених швидкостях і без глушників, але нашої міської владі абсолютно немає до цеї проблеми ніякого діла. Прийшла весна, все повернулося: все ті ж гонки зграями, на одному задньому колесі, під оглушливий рев моторів. Чекаємо наступного камікадзе?
Гражданин
3 Гражданин (Гражданин)   • 11:39:53, Вчера [Материал]
-1

якби не злякався, то вирулив би - земля пухом.
melan
5 melan (melan)   • 11:45:07, Вчера [Материал]
-2

жаль человека
Marine
7 Руслана (Marine)   • 11:58:46, Вчера [Материал]
0

На дороге куча песка, скорость явно больше 90 км/час. Спуск вниз да еще и поворот. К сожалению такие последствия.
Тюха
9 Серёжа (Тюха)   • 12:39:37, Вчера [Материал]
+3

Жалко людини не робіть такого та не повторяте
Admiral8
10 Papa (Admiral8)   • 13:22:33, Вчера [Материал]
0

песочек = лед = транспорт без руля и тормозов
Фиалка
11 Анна (Фиалка)   • 13:49:09, Вчера [Материал]
+4

Загублена своя жизнь и страдания родственникам.
Интересно, а они считаются самоубийцами?
telefon
17 джавахарлал нюру (telefon)   • 18:16:55, Вчера [Материал]
+1

Законный вопрос!
HOUSE
12 Sergey (HOUSE)   • 13:59:55, Вчера [Материал]
0

Вспомнилась песня...
Не летай! - быстро едешь - тихо понесут,
Не летай! - ишь, ты, Бетмэн, разлетался тут,
Не летай! - что спешишь, как на пожар?
Засечёт тебя радар, и на фиг нам такой Икар?
Не летай - улетишь, не соберут врачи,
Не летай - лучше правила сиди - учи,
Не летай - и глушителем понтовым не рычи!
Mykhailo
13 Михаил (Mykhailo)   • 14:15:16, Вчера [Материал]
+6

Мотосезон можно считать официально открытым.
В этот раз пострадал только виновный (и столб, значит бюджет, значит все мы) а не ребёнок/старушка на переходе, который он только что пролетел. Так, увы, бывает не каждый раз.

Видел пару лет назад чуть выше, напротив еврейского кладбища аварию - два летуна в тапках на мотоцикле сбили девушку на переходе - все трое лежали без признаков жизни...
1-10 11-11
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