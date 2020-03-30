В Житомире мотоцикл на огромной скорости влетел в столб: момент попал на видео

В Житомире водитель мотоцикла на огромной скорости не справился с управлением и протаранил столб. ДТП произошло на Смолянской площади 29 марта в 14:30.
"Водитель мотоцикла "Yamaha", 28-летний житомирянин, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил столкновение с бетонным столбом"
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В результате дорожно-транспортного происшествия мотоциклист получил травмы и был госпитализирован в первую городскую больницу, где сегодня скончался.
Видео момента ДТП опубликовал Городской информационный центр
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хочешь поганять - дуйте на ралли трек за город...там и убивайтесь об стволы деревьев...нам не нужны очередные "Зайцевы"
Интересно, а они считаются самоубийцами?
Не летай! - быстро едешь - тихо понесут,
Не летай! - ишь, ты, Бетмэн, разлетался тут,
Не летай! - что спешишь, как на пожар?
Засечёт тебя радар, и на фиг нам такой Икар?
Не летай - улетишь, не соберут врачи,
Не летай - лучше правила сиди - учи,
Не летай - и глушителем понтовым не рычи!
В этот раз пострадал только виновный (и столб, значит бюджет, значит все мы) а не ребёнок/старушка на переходе, который он только что пролетел. Так, увы, бывает не каждый раз.
Видел пару лет назад чуть выше, напротив еврейского кладбища аварию - два летуна в тапках на мотоцикле сбили девушку на переходе - все трое лежали без признаков жизни...