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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Апрель » 10 » 17:58:50

На Вербное Воскресенье для житомирян организуют трансляцию из Михайловского собора

Вчера, 18:16:50 438 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Вербное Воскресенье для житомирян организуют трансляцию из Михайловского собора

 12 апреля православные христиане и греко-католики будут отмечать Вербное Воскресенье. Из-за карантина верующие не смогут посетить церкви, однако присоединиться к общей молитве можно будет находясь дома.

В воскресенье телеканал UA: ЖИТОМИР будет транслировать онлайн богослужение из Свято-Михайловского кафедрального собора Православной Церкви Украины по случаю праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербное Воскресенье).
 

Начало трансляции в 09:00.

Также 12 апреля христиане западного обряда будут отмечать Воскресение Христово. На областных телеканалах и в сети интернет будет организована прямая трансляция из костела св. Иоанна из Дукли.
Тэги: вербное воскресенье, Религия, церковь, трансляция
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