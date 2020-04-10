12 апреля православные христиане и греко-католики будут отмечать Вербное Воскресенье. Из-за карантина верующие не смогут посетить церкви, однако присоединиться к общей молитве можно будет находясь дома.
В воскресенье телеканал UA: ЖИТОМИР будет транслировать онлайн богослужение из Свято-Михайловского кафедрального собора Православной Церкви Украины по случаю праздника Входа Господня в Иерусалим (Вербное Воскресенье).
Начало трансляции в 09:00.
Также 12 апреля христиане западного обряда будут отмечать Воскресение Христово. На областных телеканалах и в сети интернет будет организована прямая трансляция
из костела св. Иоанна из Дукли.
На Вербное Воскресенье для житомирян организуют трансляцию из Михайловского собора