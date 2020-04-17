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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 17 » 13:29:40

В Житомире запустили флешмоб, чтобы найти доноров крови

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В Житомире запустили флешмоб, чтобы найти доноров крови

 В условиях карантина значительно уменьшилось количество доноров в Житомирском областном центре крови. Чтобы доноры физически могли добраться к учреждению, Центр готов привезти их на процедуры.

Для этого был создан флешмоб, о нем сообщается на странице учреждения в Facebook.

Суть его заключается в том, чтобы найти доноров, которые не имеют возможности добраться до Центра, и водителей, которые хотят и имеют возможность подвести доноров. Для этого желающие помочь оставляют комментарии под постом в соцсети.
 

Центр напоминает, что донором крови и плазмы может стать каждый здоровый украинец, которому исполнилось 18 лет и который весит более 50 кг.

Житомирский центр крови работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00 (г. Житомир, ул. Кибальчича, 16 тел./факc (0412) 39-58-57). С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

 
Тэги: донорство, флешмоб, Житомир, кровь
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