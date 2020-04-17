В Житомире запустили флешмоб, чтобы найти доноров крови

В условиях карантина значительно уменьшилось количество доноров в Житомирском областном центре крови. Чтобы доноры физически могли добраться к учреждению, Центр готов привезти их на процедуры.
Для этого был создан флешмоб, о нем сообщается на странице учреждения в Facebook.
Суть его заключается в том, чтобы найти доноров, которые не имеют возможности добраться до Центра, и водителей, которые хотят и имеют возможность подвести доноров. Для этого желающие помочь оставляют комментарии под постом в соцсети
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Центр напоминает, что донором крови и плазмы может стать каждый здоровый украинец, которому исполнилось 18 лет и который весит более 50 кг.
Житомирский центр крови работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00 (г. Житомир, ул. Кибальчича, 16 тел./факc (0412) 39-58-57). С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность.