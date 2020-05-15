Критически не хватает крови и плазмы: житомирян призывают стать донорами

«Вчера нам подали заявку на 24 дозы эритроцитов, но мы выдали всего 17 доз, и это потому, что у нас их просто нет в наличии из-за уменьшения количества доноров. Но сегодня никто не может отменить роды, случаются ДТП, на востоке страны продолжаются боевые действия, и люди нуждаются в переливании крови. Особенно остро встал вопрос дефицита тромбоцитов, которые нужны для лечения онкогематологических заболеваний. Пациенты, получающие химиотерапию, нуждаются именно в тромбоцитах. У нас практически нет запасов этих компонентов крови, и если донор сдает тромбоциты, то сразу отправляем их онкобольным пациентам в больницу», - отметил директор центра крови Анатолий Чугриев.
«Ученые уже предупреждают, что впереди может быть еще одна волна заболеваемости COVID-19. И сейчас в мире и в Украине применяются различные методы для лечения больных этим вирусом. В частности, используют плазму людей, переболевших коронавирусом. В плазме находятся антитела, которые способствуют более быстрому выздоровлению больных COVID-19. Поэтому мы начинаем проект, в рамках которого центр крови будет собирать плазму от людей, которые выздоровели от коронавируса, для изготовления антител - иммуноглобулина G, который в дальнейшем поможет в лечении COVID-19. Поэтому призываю жителей области, в том числе и тех, кто вылечился от коронавируса, становиться донорами крови и плазмы», - отметил врач.