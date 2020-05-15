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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 15 » 15:11:09

Критически не хватает крови и плазмы: житомирян призывают стать донорами

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Критически не хватает крови и плазмы: житомирян призывают стать донорами

 В Житомирском областном центре крови призывают жителей области, даже тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, становиться донорами крови и ее компонентов.

В связи с пандемией COVID-19 и введением карантинных мероприятий количество доноров в области с марта уменьшилось на 30-35%. Если за прошлый год кровь сдали более 8,7 тыс. доноров области, то в этом году на треть меньше, информирует областной совет.
 

«Вчера нам подали заявку на 24 дозы эритроцитов, но мы выдали всего 17 доз, и это потому, что у нас их просто нет в наличии из-за уменьшения количества доноров. Но сегодня никто не может отменить роды, случаются ДТП, на востоке страны продолжаются боевые действия, и люди нуждаются в переливании крови. Особенно остро встал вопрос дефицита тромбоцитов, которые нужны для лечения онкогематологических заболеваний. Пациенты, получающие химиотерапию, нуждаются именно в тромбоцитах. У нас практически нет запасов этих компонентов крови, и если донор сдает тромбоциты, то сразу отправляем их онкобольным пациентам в больницу», - отметил директор центра крови Анатолий Чугриев.

 

Он также рассказал о проекте, который касается лечения больных коронавирусной инфекцией.
 

«Ученые уже предупреждают, что впереди может быть еще одна волна заболеваемости COVID-19. И сейчас в мире и в Украине применяются различные методы для лечения больных этим вирусом. В частности, используют плазму людей, переболевших коронавирусом. В плазме находятся антитела, которые способствуют более быстрому выздоровлению больных COVID-19. Поэтому мы начинаем проект, в рамках которого центр крови будет собирать плазму от людей, которые выздоровели от коронавируса, для изготовления антител - иммуноглобулина G, который в дальнейшем поможет в лечении COVID-19. Поэтому призываю жителей области, в том числе и тех, кто вылечился от коронавируса, становиться донорами крови и плазмы», - отметил врач.


Донором крови или плазмы может стать каждый здоровый украинец, которому исполнилось 18 лет и весит более 50 кг. Чтобы стать донором крови, нужно обратиться в Житомирский областной центр крови с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00 по адресу: г. Житомир, ул. Кибальчича, 16, тел. (0412) 39-58-57. С собой нужно иметь документ, удостоверяющий личность.
Тэги: кровь, донорство, Житомир
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