Житомирский центр крови срочно ищет доноров

В Житомирском областном центре крови и его региональных отделениях вдвое сократилось количество доноров. Потребности в донорской крови вместе с тем растут.
На сокращение количества доноров повлиял карантин, передает "Суспільне
".
"Мы наблюдаем сокращение доноров в отделах в Новоград-Волынском и Коростене. У них за неделю могло были от 50 до 60 доноров, но сейчас это 20-25 доноров. Ну и в нашем центре тоже идет сокращение. Если раньше к нам приходили 40-50 доноров, то сегодня это 18-20 доноров. Повлияла ситуация с карантином. В первую очередь, на наш взгляд, уменьшилось количество студентов. Также люди стараются быть дома на самоизоляции. Но больницы всегда требуют компоненты крови. Давайте вспомним, сколько у нас ДТП и чрезвычайных ситуаций. Их количество не сокращается, а увеличивается. Соответственно, поступление таких пострадавших в больницы тоже увеличивается. Еженедельно больницы у нас заказывают примерно 120-130 доз эритроцитов. За прошедшие две недели мы выдали меньше доз, чем хотели бы выдать", - рассказал директор Житомирского областного центра крови Анатолий Чугриев.
Областной центр крови находится в Житомире по ул. Кибальчича, 16. Центр принимает доноров каждую вторую и четвертую субботу месяца с 08:00 до 13:00. Донорам с собой нужно иметь паспорт и идентификационный код.
- За три дня до донации откажитесь от приема анальгетиков и аспирина а также лекарств, содержащих их (эти вещества ухудшают свертываемость крови).
- Старайтесь ограничить употребление жирной, жареной и молочной пищи накануне и в день сдачи крови.
- Не приходите сдавать кровь, если чувствуете недомогание (озноб, головокружение, головную боль, слабость).
- Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай, диетическое печенье, каша на воде).
- Не употребляйте алкоголь за 48 часов до донации.
- Не курите за 2 часа до донации.