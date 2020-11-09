Житомирский центр крови срочно ищет доноров

"Мы наблюдаем сокращение доноров в отделах в Новоград-Волынском и Коростене. У них за неделю могло были от 50 до 60 доноров, но сейчас это 20-25 доноров. Ну и в нашем центре тоже идет сокращение. Если раньше к нам приходили 40-50 доноров, то сегодня это 18-20 доноров. Повлияла ситуация с карантином. В первую очередь, на наш взгляд, уменьшилось количество студентов. Также люди стараются быть дома на самоизоляции. Но больницы всегда требуют компоненты крови. Давайте вспомним, сколько у нас ДТП и чрезвычайных ситуаций. Их количество не сокращается, а увеличивается. Соответственно, поступление таких пострадавших в больницы тоже увеличивается. Еженедельно больницы у нас заказывают примерно 120-130 доз эритроцитов. За прошедшие две недели мы выдали меньше доз, чем хотели бы выдать", - рассказал директор Житомирского областного центра крови Анатолий Чугриев.