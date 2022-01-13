В Житомире критически не хватает доноров крови

"Только за последние сутки в Областной центр крови поступило более 30 заказов на эритроциты 1+ группы! Обеспечить бесперебойную 100% выдачу эритроцитов 1+ группы во все медицинские учреждения области не возможно, поэтому пациенты не имеют возможности получить своевременную врачебную помощи, операции откладываются, а врачи получая на половину меньше от заказанных доз эритроцитов встают перед трудным выбором – кому спасти жизнь, кто сегодня с пациентов первым получит переливание крови. Во время неотложной и экстренной медицинской помощи шанс выжить уходит на секунды, переливание крови должно быть достаточным и своевременным. Задумайтесь, что же будет с пациентами, когда в период заказов запасы крови на нуле, а доноры под дефицитом", – говорится в сообщении.