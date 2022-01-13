В Житомире критически не хватает доноров крови

В Житомирском областном центре крови не хватает первой положительной группы крови. Особенно большая потребность в реанимационном, ожоговом, травматологическом, кардиологическом и гематологическом отделениях больниц.
Об этом Житомирский областной центр крови сообщил на странице в Facebook
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"Только за последние сутки в Областной центр крови поступило более 30 заказов на эритроциты 1+ группы! Обеспечить бесперебойную 100% выдачу эритроцитов 1+ группы во все медицинские учреждения области не возможно, поэтому пациенты не имеют возможности получить своевременную врачебную помощи, операции откладываются, а врачи получая на половину меньше от заказанных доз эритроцитов встают перед трудным выбором – кому спасти жизнь, кто сегодня с пациентов первым получит переливание крови. Во время неотложной и экстренной медицинской помощи шанс выжить уходит на секунды, переливание крови должно быть достаточным и своевременным. Задумайтесь, что же будет с пациентами, когда в период заказов запасы крови на нуле, а доноры под дефицитом", – говорится в сообщении.
Работники центра призывают неравнодушных житомирян откликнуться и сдать кровь.
"Пропустите утреннее смакование кофе. Откажитесь на несколько дней от жирной и жареной пищи. Отложите свои дела. Всего пол часа вашего времени и вы подарите этим людям шанс на жизнь и надежду на выздоровление"
, – призывает центр крови.
С начала года в областном центре сдали кровь 130 доноров. Чтобы удовлетворить потребность в компонентах крови, в месяц должны сдавать кровь не менее 800 человек.
Адрес областного центра крови: г. Житомир, ул. Кибальчича, 16. Телефон: 063-822-19-62,
(0412) 33-30-24.
Прием доноров:
- Понедельник-пятница: 8:00-13:00;
- Выходные дни: суббота-воскресенье.