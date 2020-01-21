Житомирян приглашают присоединиться к благотворительной акции по сдаче крови

В Житомирском областном центре крови ко Дню Соборности Украины с 22 по 24 января будет проводиться благотворительная акция по сдаче крови и плазмы.
"Каждые несколько секунд кто-то в мире требует крови. И именно добровольное и регулярное пожертвование крови от доноров спасает миллионы жизней ежегодно. Кроме изменений в структуре системы крови и в подходах к финансированию, важно изменить отношение украинцев к донорству. Как можно больше людей должны избавиться от стереотипов и осознать, что сдавать кровь - это безопасно, полезно для вашего здоровья, и это спасает кому-то жизнь"
, - говорят в центре крови.
Донором крови или плазмы может стать каждый здоровый украинец, которому исполнилось 18 лет и который весит более 50 кг.
Чтобы стать донором крови, обратитесь в Житомирский областной центр крови с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00 (г. Житомир, ул. Кибальчича, 16 тел./факс (0412) 39-58-57). Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность.