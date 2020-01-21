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Житомирян приглашают присоединиться к благотворительной акции по сдаче крови

Сегодня, 10:29:35 192 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян приглашают присоединиться к благотворительной акции по сдаче крови

 В Житомирском областном центре крови ко Дню Соборности Украины с 22 по 24 января будет проводиться благотворительная акция по сдаче крови и плазмы.

"Каждые несколько секунд кто-то в мире требует крови. И именно добровольное и регулярное пожертвование крови от доноров спасает миллионы жизней ежегодно. Кроме изменений в структуре системы крови и в подходах к финансированию, важно изменить отношение украинцев к донорству. Как можно больше людей должны избавиться от стереотипов и осознать, что сдавать кровь - это безопасно, полезно для вашего здоровья, и это спасает кому-то жизнь", - говорят в центре крови.

Донором крови или плазмы может стать каждый здоровый украинец, которому исполнилось 18 лет и который весит более 50 кг.

Чтобы стать донором крови, обратитесь в Житомирский областной центр крови с понедельника по пятницу с 08:00 до 13:00 (г. Житомир, ул. Кибальчича, 16 тел./факс (0412) 39-58-57). Возьмите с собой документ, удостоверяющий личность.
Тэги: Житомир, кровь, донорство
Комментариев: 1
Месть_королевы_Анны
1 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 11:27:04, Сегодня
0

При чем тут день соборности к сдаче крови?
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