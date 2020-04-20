Популярного YouTube блогера из Житомира Сергея Трейсера обвинили в пожаре в лесах Чернобыльской зоны. Полиция уже вручила ему повестку. Сегодня Сергей Трейсер записал видео, в котором отрицает свою вину.
Видео появилось на YouTube 5 апреля (на второй день после пожара). Ближе к концу видео компания сталкеров поджигает деревянную землянку, и Трейсер сообщает: «Вся наша вода использовалась. Хорошо хоть лес не загорелся».
Позже компания решает «сваливать». И, судя по последним кадрам, огонь всё-таки удалось потушить (тем не менее, всегда есть шанс, что тление перерастёт в новую волну огня).
Напомним, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля и продолжался 2 недели. На ликвидацию были отправлены 1 322 человека и 292 единицы техники. Отдельные очаги тления тушили несколько дней при помощи 3 вертолетов.
Блогер из Житомира Сергей Трейсер уверяет, что не виновен в пожаре в Чернобыльской зоне. ВИДЕО
Прямо таки популярного. До этой статьи его никто и знать не знал.
Он и раньше в Житомире дважды отметился. Один раз в Олди, другой на радио вышку залез на Малёванке.