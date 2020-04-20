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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 20 » 17:44:33

Блогер из Житомира Сергей Трейсер уверяет, что не виновен в пожаре в Чернобыльской зоне. ВИДЕО

Вчера, 17:55:33 1836 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Блогер из Житомира Сергей Трейсер уверяет, что не виновен в пожаре в Чернобыльской зоне. ВИДЕО

 Популярного YouTube блогера из Житомира Сергея Трейсера обвинили в пожаре в лесах Чернобыльской зоны. Полиция уже вручила ему повестку. Сегодня Сергей Трейсер записал видео, в котором отрицает свою вину.

Ещё в начале апреля пользователи соцсетей обратили внимание на видео блогера и сталкера Сергея Трейсера с красноречивым названием «Устроили пожар в Чернобыле. Сгорела землянка». 

Видео появилось на YouTube 5 апреля (на второй день после пожара). Ближе к концу видео компания сталкеров поджигает деревянную землянку, и Трейсер сообщает: «Вся наша вода использовалась. Хорошо хоть лес не загорелся». 

Позже компания решает «сваливать». И, судя по последним кадрам, огонь всё-таки удалось потушить (тем не менее, всегда есть шанс, что тление перерастёт в новую волну огня). 

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля и продолжался 2 недели. На ликвидацию были отправлены 1 322 человека и 292 единицы техники. Отдельные очаги тления тушили несколько дней при помощи 3 вертолетов.

 
Тэги: пожар, Сергей Трейсер, чернобыль
Комментариев: 4
melan
1 melan (melan)   • 20:04:42, Вчера [Материал]
-1

....Популярного YouTube блогера....

Прямо таки популярного. До этой статьи его никто и знать не знал.
Balabenik
3 Vader (Balabenik)   • 21:10:02, Вчера [Материал]
0

2.55 млн человек подписоты) ну да, никто не знает
PashaZT
4 Pavel (PashaZT)   • 21:11:48, Вчера [Материал]
-1

Ну как сказать, 2,5М подписчиков.
Он и раньше в Житомире дважды отметился. Один раз в Олди, другой на радио вышку залез на Малёванке.
Berberis
2 Лилия (Berberis)   • 20:16:13, Вчера [Материал]
+3

Сталкерам там нечего делать как и всем остальным шастающим.
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