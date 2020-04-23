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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Апрель » 23 » 08:28:53

В Житомирской области ремонтируют дорогу в село, где когда-то жил Бальзак. ФОТО

Сегодня, 08:44:28 934 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области ремонтируют дорогу в село, где когда-то жил Бальзак. ФОТО

 В Житомирской области продолжается капитальный ремонт дороги Попельня-Ружин, что ведет к селу Верховня. Именно в этом селе находится имение, в котором с 1847 по 1850 год жил французский писатель Оноре де Бальзак.

Как сообщают в ОГА, участок дороги О061629 Попельня - Ружин на участке км 18+895 - км 25+105 является переходным объектом капитального ремонта 2019-2020 годов.

Его протяженность 6,21 км, а расположен она от Макаровского поворота к с. Верховня в Ружинском районе. Сметная стоимость ремонта дороги составляет 62,26 млн грн.

Ремонт дороги предусматривает:
 
  • восстановление проезжей части протяженностью 6,21 км;
  • ликвидацию кустарников;
  • устройство выравнивающего слоя из щебеночно-песчаной смеси и нижнего выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на различных участках.

Кроме того, на дороге обустроят три автопавильона, площадку для весового контроля, металлический барьер, разметку и установят дорожные знаки.









Тэги: ремонт дорог, Житомирская область
Комментариев: 2
Живу_на_Восточной
1 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 12:00:25, Сегодня [Материал]
0

А если бы там не жил Бальзак? Тогда что?
Provocateur
2 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:23:22, Сегодня [Материал]
0

Тоді б дорогу не зробили. Логічно же!
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