В Житомирской области продолжается капитальный ремонт дороги Попельня-Ружин, что ведет к селу Верховня. Именно в этом селе находится имение, в котором с 1847 по 1850 год жил французский писатель Оноре де Бальзак.
Как сообщают в ОГА, участок дороги О061629 Попельня - Ружин на участке км 18+895 - км 25+105 является переходным объектом капитального ремонта 2019-2020 годов.
Его протяженность 6,21 км, а расположен она от Макаровского поворота к с. Верховня в Ружинском районе. Сметная стоимость ремонта дороги составляет 62,26 млн грн.
Ремонт дороги предусматривает:
- восстановление проезжей части протяженностью 6,21 км;
- ликвидацию кустарников;
- устройство выравнивающего слоя из щебеночно-песчаной смеси и нижнего выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия на различных участках.
Кроме того, на дороге обустроят три автопавильона, площадку для весового контроля, металлический барьер, разметку и установят дорожные знаки.
В Житомирской области ремонтируют дорогу в село, где когда-то жил Бальзак. ФОТО