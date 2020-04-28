Завершается ремонт 10-километрового участка трассы Житомир – Бердичев

В Житомирской области завершают ремонт участка трассы М-21 от города Житомир до село Дворец (км 184-194). Об этом в соцсети информирует Укравтодор.
В прошлом году на этой дороге в пределах текущего среднего ремонта отремонтировали дорожное покрытие, имеющее 2 слоя асфальтобетона, нанесли горизонтальную дорожную разметку.
В этом году подрядчик ЧП "Автомагистраль" выполняет работы по обустройству данного участка: укладка барьерного ограждения, работы по улучшению безопасности движения, установка автопавильона.
10-километровый участок дороги М-21 будет введен в эксплуатацию в этом году.
Как сообщал "Журнал Житомира
", также на M-21 сейчас продолжается текущий средний ремонт 15-ти километрового участка от города Житомир в направлении Черняхова
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При этом знаки "Ограничение максимальной скорости" отсутствуют.