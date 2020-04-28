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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 28 » 08:58:05

Завершается ремонт 10-километрового участка трассы Житомир – Бердичев

Сегодня, 09:02:05 1155 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Завершается ремонт 10-километрового участка трассы Житомир – Бердичев

 В Житомирской области завершают ремонт участка трассы М-21 от города Житомир до село Дворец (км 184-194). Об этом в соцсети информирует Укравтодор.

В прошлом году на этой дороге в пределах текущего среднего ремонта отремонтировали дорожное покрытие, имеющее 2 слоя асфальтобетона, нанесли горизонтальную дорожную разметку.

В этом году подрядчик ЧП "Автомагистраль" выполняет работы по обустройству данного участка: укладка барьерного ограждения, работы по улучшению безопасности движения, установка автопавильона.

10-километровый участок дороги М-21 будет введен в эксплуатацию в этом году.

Как сообщал "Журнал Житомира", также на M-21 сейчас продолжается текущий средний ремонт 15-ти километрового участка от города Житомир в направлении Черняхова.

Тэги: Житомирская область, ремонт дорог
Комментариев: 7
Pound
1 Life is life (Pound)   • 09:12:24, Сегодня [Материал]
+1

Пишіть відразу скільки вкрали?
radio-fan-zt
2 зяблик (radio-fan-zt)   • 09:28:10, Сегодня [Материал]
0

Так вони ще не підрахували, в роботі!
ZVEZDA
3 Житомирянин (ZVEZDA)   • 09:49:16, Сегодня [Материал]
-1

Автомагістраль неякісно робить. Велику бердичівську погано зробили. Полотно не рівне, люкі не на рівні з полотном, розмітка вже стерлась. Так і трасу зроблять.(
zt-gregori
4 Ігор (zt-gregori)   • 09:50:45, Сегодня [Материал]
0

розмітка розрахована на 6 місяців.
starix
5 max starkov (starix)   • 11:39:37, Сегодня [Материал]
0

а почему так? В киеве на окружной разметка держится уже третий год. А на м06 я вообще молчу. сколько уже? лет 8?
zt-gregori
7 Ігор (zt-gregori)   • 12:18:26, Сегодня [Материал]
0

а тому що використовується абсолютно різна розмітка. на трасах з пластиком, в місті просто фарба.
gladart
6 Артем (gladart)   • 11:51:20, Сегодня [Материал]
0

Зачем перед каждым пешеходным переходом, в том числе между населенными пунктами, на асфальт нанесли 1.27 - "ограничение скорости 50"?

При этом знаки "Ограничение максимальной скорости" отсутствуют.
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