Telegram-бот слил личные данные миллионов украинцев: СБУ возбудила дело

Служба безопасности Украины начала следственные действия относительно работы Telegram-бота, который слил в сеть базу данных украинцев с 26 млн водительских удостоверений.
Также в сети обнаружили пароли от аккаунтов в соцсетях, паспортные данные и другую личную информацию из различных госреестров, информирует MediaSapiens
.
Накануне в соцсетях пользователи сообщали, что Telegram канал UA Baza Bot разместил объявление о якобы продаже персональных данных украинцев. Пользователи предполагали, что информация могла попасть к злоумышленникам из приложения «Дія», в котором можно хранить цифровые варианты своих документов.
В Министерстве цифровой трансформации отрицают, что бот связан с приложением «Дія
». Об этом сообщил председатель Минцифры Михаил Федоров
на своей Facebook-странице.
«В телеграмм заработал бот, который использует большие объемы персональных данных. Сразу активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения Дія. Это невозможно даже теоретически», - заявил Федоров.
Свои персональные данные там обнаружил, в частности, председатель ОО «Електронна Демократія» Владимир Флёнц
. По его словам, те, кто слил данные, объединили данные Государственных реестров, базы Новой Почты, пароли из Вконтакте и linkedin, «обильно приправили банковской тайной, и результат, как говорится, на табло».
«Мне показало не только паспортные данные, мои старые пароли (старые, но на тот момент настоящие!) но и данные с биометрических паспортов (включая фото) и вишенка на торте – водительское удостоверение, о котором я даже не догадывался. Даже в "дие" его не показывает, а у ребят в базе – есть. Вот так уже сейчас выглядит их цифровое будущее. Выводы пусть каждый сделает сам.», - подчеркнул Владимир Флёнц.
Он предупредил также, что, проверяя себя, вы делитесь информацией с владельцами так называемой «базы».