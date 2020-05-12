Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 12.05.2020    19:45:46
|
Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2020 » Май » 12 » 12:49:12

Telegram-бот слил личные данные миллионов украинцев: СБУ возбудила дело

Сегодня, 13:06:12 1483 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Telegram-бот слил личные данные миллионов украинцев: СБУ возбудила дело

 Служба безопасности Украины начала следственные действия относительно работы Telegram-бота, который слил в сеть базу данных украинцев с 26 млн водительских удостоверений.

Также в сети обнаружили пароли от аккаунтов в соцсетях, паспортные данные и другую личную информацию из различных госреестров, информирует MediaSapiens.

Накануне в соцсетях пользователи сообщали, что Telegram канал UA Baza Bot разместил объявление о якобы продаже персональных данных украинцев. Пользователи предполагали, что информация могла попасть к злоумышленникам из приложения «Дія», в котором можно хранить цифровые варианты своих документов.

В Министерстве цифровой трансформации отрицают, что бот связан с приложением «Дія». Об этом сообщил председатель Минцифры Михаил Федоров на своей Facebook-странице.
 

«В телеграмм заработал бот, который использует большие объемы персональных данных. Сразу активно начали распространяться фейки, что эта информация связана с работой приложения Дія. Это невозможно даже теоретически», - заявил Федоров.


Свои персональные данные там обнаружил, в частности, председатель ОО «Електронна Демократія» Владимир Флёнц. По его словам, те, кто слил данные, объединили данные Государственных реестров, базы Новой Почты, пароли из Вконтакте и linkedin, «обильно приправили банковской тайной, и результат, как говорится, на табло».
 

«Мне показало не только паспортные данные, мои старые пароли (старые, но на тот момент настоящие!) но и данные с биометрических паспортов (включая фото) и вишенка на торте – водительское удостоверение, о котором я даже не догадывался. Даже в "дие" его не показывает, а у ребят в базе – есть. Вот так уже сейчас выглядит их цифровое будущее. Выводы пусть каждый сделает сам.», - подчеркнул Владимир Флёнц.


Он предупредил также, что, проверяя себя, вы делитесь информацией с владельцами так называемой «базы».
Тэги: слив, личные данные, telegram, бот, Сеть
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus