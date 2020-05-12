Telegram-бот слил личные данные миллионов украинцев: СБУ возбудила дело

«Мне показало не только паспортные данные, мои старые пароли (старые, но на тот момент настоящие!) но и данные с биометрических паспортов (включая фото) и вишенка на торте – водительское удостоверение, о котором я даже не догадывался. Даже в "дие" его не показывает, а у ребят в базе – есть. Вот так уже сейчас выглядит их цифровое будущее. Выводы пусть каждый сделает сам.», - подчеркнул Владимир Флёнц.