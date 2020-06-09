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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 9 » 08:40:50

25 маршрутов и новые схемы движения: в Житомире собираются утвердить обновленную автобусную сеть

Сегодня, 08:41:53 1195 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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25 маршрутов и новые схемы движения: в Житомире собираются утвердить обновленную автобусную сеть

 На сайте городского совета опубликовали проект новой автобусной сети Житомира. Планируется, что в сеть войдут 25 маршрутов.

"В целях совершенствования городской автобусной сети, упорядочения движения автобусных маршрутов по территории г. Житомира ... исполнительный комитет городского совета решил утвердить сеть городских автобусных маршрутов общего пользования согласно приложению", - отмечается в проекте решения исполкома Житомирского городского совета.

Согласно приложению к проекту решения, в сети будут новые маршруты, в частности №20, №21, №55, №88. Также в некоторых маршрутах планируют изменить схему движения.
 






Как сообщалось, Житомирский городской совет может потерять полномочия проводить конкурсы на пригородные автобусные маршруты, которые относительно недавно были включены в городскую сеть.
Тэги: схема движения, Житомир, Сеть, маршрутки
Комментариев: 3
Живу_на_Восточной
1 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 09:09:33, Сегодня [Материал]
+2

О_о

Всю нісенітницю та величезну кількість одруківок навіть коментувати не вважаю за потрібне.

Одна схема маршруту #27 — вже велике непорозуміння.
ZVEZDA
2 Житомирянин (ZVEZDA)   • 10:06:27, Сегодня [Материал]
+1

Знову перевага буде приватним перевізникам які людей за бидло тримають?
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 12:24:04, Сегодня [Материал]
-2

Бред какой-то. Еще с этими новыми названиями - как будто не про Житомир читаю.
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