25 маршрутов и новые схемы движения: в Житомире собираются утвердить обновленную автобусную сеть

На сайте городского совета опубликовали проект новой автобусной сети Житомира. Планируется, что в сеть войдут 25 маршрутов.
"В целях совершенствования городской автобусной сети, упорядочения движения автобусных маршрутов по территории г. Житомира ... исполнительный комитет городского совета решил утвердить сеть городских автобусных маршрутов общего пользования согласно приложению", - отмечается в проекте решения исполкома Житомирского городского совета.
Согласно приложению к проекту решения, в сети будут новые маршруты, в частности №20, №21, №55, №88. Также в некоторых маршрутах планируют изменить схему движения.
Как сообщалось, Житомирский городской совет может потерять полномочия проводить конкурсы на пригородные автобусные маршруты
, которые относительно недавно были включены в городскую сеть.
Всю нісенітницю та величезну кількість одруківок навіть коментувати не вважаю за потрібне.
Одна схема маршруту #27 — вже велике непорозуміння.