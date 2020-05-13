В Житомирской области доходы более 1 миллиона гривен задекларировали 22 гражданина. Такие данные по состоянию на 1 мая 2020 года приводит Государственная налоговая служба.
Отмечается, что общая сумма задекларированного дохода составляет 74 млн грн.
"Доходы в сумме 1 млн грн и более задекларировали 22 гражданина, общая сумма задекларированного дохода составляет 74,0 млн грн, из которых к уплате самостоятельно определено 3,8 млн грн НДФЛ и 0,5 млн грн военного сбора", - информирует ГНС в Житомирской области.
Всего в территориальные подразделения ГУ ГНС области гражданами подано 3791 деклараций об имущественном состоянии и доходах. Сумма всех задекларированных доходов, полученных в 2019 году, составляет 370,7 млн грн.
"Из полученных и задекларированных гражданами доходов, налоговыми агентами в 2019 году удержан и уплачен в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 36,8 млн грн, и военного сбора в сумме 3,1 млн грн"
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В налоговой сообщили, сколько жителей Житомирщины задекларировали доходы более миллиона гривен