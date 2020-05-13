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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Май » 13 » 15:33:39

В налоговой сообщили, сколько жителей Житомирщины задекларировали доходы более миллиона гривен

Вчера, 15:55:39 847 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В налоговой сообщили, сколько жителей Житомирщины задекларировали доходы более миллиона гривен

 В Житомирской области доходы более 1 миллиона гривен задекларировали 22 гражданина. Такие данные по состоянию на 1 мая 2020 года приводит Государственная налоговая служба.

Отмечается, что общая сумма задекларированного дохода составляет 74 млн грн.
 

"Доходы в сумме 1 млн грн и более задекларировали 22 гражданина, общая сумма задекларированного дохода составляет 74,0 млн грн, из которых к уплате самостоятельно определено 3,8 млн грн НДФЛ и 0,5 млн грн военного сбора", - информирует ГНС в Житомирской области.


Всего в территориальные подразделения ГУ ГНС области гражданами подано 3791 деклараций об имущественном состоянии и доходах. Сумма всех задекларированных доходов, полученных в 2019 году, составляет 370,7 млн грн.

"Из полученных и задекларированных гражданами доходов, налоговыми агентами в 2019 году удержан и уплачен в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 36,8 млн грн, и военного сбора в сумме 3,1 млн грн", - отмечают налоговики.
Тэги: налоги, декларация, миллионеры, Житомирская область
Комментариев: 1
Admiral8
1 Papa (Admiral8)   • 17:44:29, Вчера [Материал]
0

сидят в засаде). по факту эту прибыль дают 2-5 киосков на базаре. миллионеров у нас в сотни или тысячи раз больше
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