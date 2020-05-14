IKEA официально начала работу в Украине: где покупать товары

"Хотя мы делаем все, чтобы гарантировать бесперебойный опыт электронных покупок нашим клиентам, в случае возможных задержек в первые несколько дней работы будем благодарны за терпение", - добавили в компании.
Клиенты смогут выбрать, где и как забрать свою покупку. Это можно сделать на одном из пунктов выдачи в Киеве бесплатно или заказать доставку на дом. В случае доставки домой эта услуга стоит от 99 гривен до 1599 гривен, в зависимости от габаритов товара.
В случае доставки на дом ближайшая доступная дата получения 18 мая, а из пункта выдачи - 16 мая.