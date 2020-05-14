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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 14 » 16:20:54

IKEA официально начала работу в Украине: где покупать товары

Сегодня, 16:36:54 499 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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IKEA официально начала работу в Украине: где покупать товары

 Известная шведская компания IKEA запустила официальные онлайн продажи в Украине. На украинском сайте компании уже доступен перечень товаров и цены на них. С сегодняшнего дня их уже можно заказывать.

"Объявляем о начале работы в Украине по запуску онлайн продаж", - заявили в компании.

IKEA заявила, что предлагает украинским покупателям на сайте около 3600 доступных товаров и решений для домашнего убранства.
 

"Хотя мы делаем все, чтобы гарантировать бесперебойный опыт электронных покупок нашим клиентам, в случае возможных задержек в первые несколько дней работы будем благодарны за терпение", - добавили в компании.


Клиенты смогут выбрать, где и как забрать свою покупку. Это можно сделать на одном из пунктов выдачи в Киеве бесплатно или заказать доставку на дом. В случае доставки домой эта услуга стоит от 99 гривен до 1599 гривен, в зависимости от габаритов товара.

В случае доставки на дом ближайшая доступная дата получения 18 мая, а из пункта выдачи - 16 мая.
 

Тэги: украина, мебель, ikea, декор, Магазин
Комментариев: 2
Pound
1 Life is life (Pound)   • 17:02:51, Сегодня [Материал]
0

Нарешті.
Vovik-RF
2 Vovik (Vovik-RF)   • 17:35:29, Сегодня [Материал]
0

Шо, таки живём по принципу: "Всё дерьмо в гости ка нам!"?
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