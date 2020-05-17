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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 17 » 14:52:20

Мужчина бросился спасать свою жену, которая тонула, но утонули оба

Вчера, 15:10:56 3927 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мужчина бросился спасать свою жену, которая тонула, но утонули оба

 Вчера вечером, в реке Пустоха на Житомирщине, утонула супружеская пара: 37-летняя женщина и 42-летний мужчина. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

В субботу 16 мая, примерно в 20:55, на пункт связи пожарно-спасательной части города Андрушевка поступило сообщение от полиции о том, что необходима помощь, чтобы вытащить утопленника из водоема в селе Нехворощ, что в Житомирской области.

«На месте происшествия спасатели на надувной лодке добрались до тела. С помощью металлического крюка подтянули его к себе. Признаков жизни мужчина уже не подавал. Спасательной веревкой обвязали тело утопленника и доставили его на берег. Им оказался 42-летний житель города Бердичев», - сообщили «Журналу Житомира» в пресс-службе ГСЧС.


По словам очевидцев спасатели выяснили, что компания людей отдыхала на берегу водоема. Четыре женщины решили поплавать на лодке. Посреди водоема лодка неожиданно перевернулась.

Три женщины самостоятельно выбрались на берег, но одна из пострадавших не умела плавать. На её спасение бросились муж со своим братом. Последний нашел утопленницу и быстро вытащил её на берег. Уже там с другими отдыхающими он пытался как-то привести её в чувство. К сожалению, все их попытки оказались тщетными. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 37-летней женщины.

Пока всё внимание было приковано к спасению молодой женщины, никто не обратил внимания, что не вышел из воды её муж. И только потом стало известно, что он тоже утонул. Его тело вытащили спасатели.

Все остальные обстоятельства чрезвычайного происшествия продолжают устанавливать правоохранители.
 

42-летний мужчина бросился спасать жену, которая тонула, но погибли оба

Тэги: утопленник, спасатели, ГСЧС, Андрушевка, утонул
Комментариев: 5
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 15:14:16, Вчера [Материал]
+1

как могла перевернуться лодка ? если не умеешь плавать зачем в лодку лезть...
Олена2807
2 Олена (Олена2807)   • 15:34:00, Вчера [Материал]
+3

Уже неважливо, але швидше за все - алкоголь.
Yur4ik61
4 Yurik (Yur4ik61)   • 20:10:04, Вчера [Материал]
0

утонуть можно и в калюже.
Mykhailo
5 Михаил (Mykhailo)   • 09:43:05, Сегодня [Материал]
0

Как-то плыли в лодке по Тетереву, встретили деятелей так "ловко" загрузивших лодку, что она набирала воду носом, чего они не замечали.
Всякое бывает, народ не умеет ходить по лодке, раскачивают, черпают бортом, паника и переворот на другую сторону; про спасжилеты и говорить нечего...
Balabenik
3 Vader (Balabenik)   • 18:27:12, Вчера [Материал]
0

Как клялись умиреть в один день, так оно и вышло...
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