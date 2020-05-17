Мужчина бросился спасать свою жену, которая тонула, но утонули оба

Вчера вечером, в реке Пустоха на Житомирщине, утонула супружеская пара: 37-летняя женщина и 42-летний мужчина. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления ГСЧС Украины в Житомирской области.
В субботу 16 мая, примерно в 20:55, на пункт связи пожарно-спасательной части города Андрушевка поступило сообщение от полиции о том, что необходима помощь, чтобы вытащить утопленника из водоема в селе Нехворощ, что в Житомирской области.
«На месте происшествия спасатели на надувной лодке добрались до тела. С помощью металлического крюка подтянули его к себе. Признаков жизни мужчина уже не подавал. Спасательной веревкой обвязали тело утопленника и доставили его на берег. Им оказался 42-летний житель города Бердичев», - сообщили «Журналу Житомира» в пресс-службе ГСЧС.
По словам очевидцев спасатели выяснили, что компания людей отдыхала на берегу водоема. Четыре женщины решили поплавать на лодке. Посреди водоема лодка неожиданно перевернулась.
Три женщины самостоятельно выбрались на берег, но одна из пострадавших не умела плавать. На её спасение бросились муж со своим братом. Последний нашел утопленницу и быстро вытащил её на берег. Уже там с другими отдыхающими он пытался как-то привести её в чувство. К сожалению, все их попытки оказались тщетными. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 37-летней женщины.
Пока всё внимание было приковано к спасению молодой женщины, никто не обратил внимания, что не вышел из воды её муж. И только потом стало известно, что он тоже утонул. Его тело вытащили спасатели.
Все остальные обстоятельства чрезвычайного происшествия продолжают устанавливать правоохранители.
Всякое бывает, народ не умеет ходить по лодке, раскачивают, черпают бортом, паника и переворот на другую сторону; про спасжилеты и говорить нечего...