В мэрии не знают, будут ли работать летние лагеря, а вот садики уже готовят к открытию

Из соображений безопасности в этом году в Житомире решили не проводить пришкольные лагеря. Детский оздоровительный лагерь "Спутник" готовится к работе, ожидая ослабление карантина и разрешение на открытие.
Также в городе ждут разрешений и готовятся к открытию детских садов, информирует "Суспільне Житомир
".
"Кабмин дает возможность поэтапно возобновлять работу, например, того же транспорта или дошкольных учебных заведений. Школы сегодня не открываются, будет только обеспечено проведение ВНО. Поскольку школы не открываются, то Министерство образования рекомендовало не проводить в июне пришкольные лагеря. В июле и августе мы этого сделать не можем, потому педагогические работники уходят в отпуск на 56 дней. Кроме того, мы не знаем, каким образом у нас будет складываться ситуация с заболеваемостью в городе и, соответственно, как и полностью мы будем выходить из карантина. Понятно, что в нынешних условиях собирать детей в одном коллективе было бы неправильно. Мы прислушались к рекомендациям и приняли решение не проводить в этом году пришкольные лагеря", - рассказала заместитель директора департамента образования Житомирского городского совета Светлана Ковтуненко.
Относительно открытия в Житомире детсадов Светлана Ковтуненко говорит, что сейчас в департаменте ждут соответствующего постановления Кабмина и решения исполкома. По предварительной информации, открыть детские сады должны 25 мая.
"Мы со своей стороны готовимся к открытию. Сегодня мы проводим совещания с заведующими детских садов, где обсуждаем возможные форматы работы детских садов и рассматриваем те насущные вопросы, которые нам надо решить еще до официального разрешения на их открытие", - отметила заместитель директора департамента образования.
Будет ли работать в этом году загородное учреждение оздоровления и отдыха "Спутник" пока неизвестно. К открытию в лагере готовятся, но все будет зависеть от того, дадут ли на это разрешение.
"Из-за карантина мы не можем начинать работу, хотя наш "Спутник" готовится к приему детей. 13 мая мы провели координационный совет по вопросам оздоровления и приняли решение отложить старт оздоровительного сезона в "Спутнике" до момента получения разрешения. Работу по подготовке лагеря к открытию мы провели, включая тендерные торги. Сейчас мы еще ждем разрешения от пожарных и от Госпродпотребслужбы, а они нам предоставят разрешение только тогда, когда будет какое-то постановление от Кабмина о том, что заканчивается карантин и в лагерях можно начинать эту работу. Но лагерь все равно готовится. Мы не знаем, будет ли он открыт или нет, но мы готовы принимать детей летом. Лагерь провел большую подготовительную работу - все необходимое было сделано: косметический ремонт, электричество, пожарная безопасность, подготовленная кухня, закуплены новые матрасы для детей. Родители уже звонят и спрашивают, будет ли "Спутник". Пока объясняем им, что все откладывается"
, - рассказала Людмила Сикайло, заместитель начальника городского управления по делам семьи, молодежи и спорта.