В мэрии не знают, будут ли работать летние лагеря, а вот садики уже готовят к открытию

"Кабмин дает возможность поэтапно возобновлять работу, например, того же транспорта или дошкольных учебных заведений. Школы сегодня не открываются, будет только обеспечено проведение ВНО. Поскольку школы не открываются, то Министерство образования рекомендовало не проводить в июне пришкольные лагеря. В июле и августе мы этого сделать не можем, потому педагогические работники уходят в отпуск на 56 дней. Кроме того, мы не знаем, каким образом у нас будет складываться ситуация с заболеваемостью в городе и, соответственно, как и полностью мы будем выходить из карантина. Понятно, что в нынешних условиях собирать детей в одном коллективе было бы неправильно. Мы прислушались к рекомендациям и приняли решение не проводить в этом году пришкольные лагеря", - рассказала заместитель директора департамента образования Житомирского городского совета Светлана Ковтуненко.