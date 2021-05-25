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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 25 » 08:59:16

Житомиряне в этом году не смогут купить путевки в лагерь «Спутник»

Сегодня, 08:59:16 798 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне в этом году не смогут купить путевки в лагерь «Спутник»

 Загородное учреждение оздоровления и отдыха «Спутник» в этом году не будет продавать путевки юридическим и физическим лицам. Однако, лагерь примет на оздоровление детей из Житомира.

Об этом говорили на заседании городской координационного группы по отдыху и оздоровлению детей в летний период, передает городской совет.

На заседание отметили, что в этом году в приоритете отдых деток льготных категорий и творчески одаренных детей.
 

«В этом году мы отказываемся от реализации путевок в загородное учреждение оздоровления и отдыха «Спутник». В приоритете дети льготных категорий и творчески одаренные дети, которые не оздоровлялись на протяжении последних лет. Физическим и юридическим лицам путевки продаваться не будут», - сообщила Светлана Ольшанская, первый заместитель Житомирского городского головы.


Направление детей в загородное учреждение оздоровления и отдыха «Спутник» будут осуществлять:
 
  • Служба (управление) по делам детей городского совета - детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки; детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах;
  • Управление здравоохранения городского совета - детей с инвалидностью;
  • Житомирский городской центр социальных служб городского совета - детей, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей; детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения АТО и ООС, боевых действий или вооруженных конфликтов или умер вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в районе проведения АТО и ООС, боевых действий или вооруженных конфликтов, а также вследствие заболевания, полученного в период участия в АТО и ООС; детей из семей участников АТО и ООС;
  • Управление по делам семьи, молодежи и спорта городского совета - детей из многодетных и малообеспеченных семей;
  • Департамент образования городского совета - талантливых и одаренных детей: победителей международных, всеукраинских, областных, городских, районных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад, отличников учебы.

По информации городского совета, лагерь «Спутник» готовится принимать детей на отдых с 1 июня 2021 года.
Тэги: дети, отдых, Житомир, лагерь
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