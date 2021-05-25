Житомиряне в этом году не смогут купить путевки в лагерь «Спутник»

Загородное учреждение оздоровления и отдыха «Спутник» в этом году не будет продавать путевки юридическим и физическим лицам. Однако, лагерь примет на оздоровление детей из Житомира.
Об этом говорили на заседании городской координационного группы по отдыху и оздоровлению детей в летний период, передает городской совет.
На заседание отметили, что в этом году в приоритете отдых деток льготных категорий и творчески одаренных детей.
Направление детей
«В этом году мы отказываемся от реализации путевок в загородное учреждение оздоровления и отдыха «Спутник». В приоритете дети льготных категорий и творчески одаренные дети, которые не оздоровлялись на протяжении последних лет. Физическим и юридическим лицам путевки продаваться не будут», - сообщила Светлана Ольшанская, первый заместитель Житомирского городского головы.
в загородное учреждение оздоровления и отдыха «Спутник» будут осуществлять:
- Служба (управление) по делам детей городского совета - детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки; детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах;
- Управление здравоохранения городского совета - детей с инвалидностью;
- Житомирский городской центр социальных служб городского совета - детей, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей; детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районе проведения АТО и ООС, боевых действий или вооруженных конфликтов или умер вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в районе проведения АТО и ООС, боевых действий или вооруженных конфликтов, а также вследствие заболевания, полученного в период участия в АТО и ООС; детей из семей участников АТО и ООС;
- Управление по делам семьи, молодежи и спорта городского совета - детей из многодетных и малообеспеченных семей;
- Департамент образования городского совета - талантливых и одаренных детей: победителей международных, всеукраинских, областных, городских, районных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад, отличников учебы.
По информации городского совета, лагерь «Спутник» готовится принимать детей на отдых с 1 июня 2021 года.