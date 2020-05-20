В Житомирской области на дороге между селами сгорел Range Rover. ФОТО

В Житомирской области во время движения загорелся внедорожник Range Rover. Инцидент произошел в селе Девочки Черняховского района, обошлось без пострадавших.
"Водитель ехал на внедорожнике в соседний населенный пункт и во время движения увидел дым из-под капота. Мужчина остановил машину на обочине, открыл капот и дал доступ кислороду, из-за чего огонь быстрее разгорелся"
, - рассказывают спасатели.
Пожарные ликвидировали пожар пеной. Огонь уничтожил отсек двигателя и салон транспортного средства.
В тот же день спасатели потушили возгорание трактора МТЗ. Пожар произошел в Новоград-Волынском районе.
"Горел отсек и кабина трактора. Пламя уже перебрасывалось на хозяйственное здание, возле которого стояло транспортное средство. Силами бойцов ГСЧС пожар ликвидирован. Огонь успел уничтожить отсек двигателя, повредить кабину и колеса", - информирует госслужба по чрезвычайным ситуациям.