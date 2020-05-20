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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 20 » 14:59:26

В Житомирской области на дороге между селами сгорел Range Rover. ФОТО

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В Житомирской области на дороге между селами сгорел Range Rover. ФОТО

 В Житомирской области во время движения загорелся внедорожник Range Rover. Инцидент произошел в селе Девочки Черняховского района, обошлось без пострадавших.

"Водитель ехал на внедорожнике в соседний населенный пункт и во время движения увидел дым из-под капота. Мужчина остановил машину на обочине, открыл капот и дал доступ кислороду, из-за чего огонь быстрее разгорелся", - рассказывают спасатели.

Пожарные ликвидировали пожар пеной. Огонь уничтожил отсек двигателя и салон транспортного средства.



В тот же день спасатели потушили возгорание трактора МТЗ. Пожар произошел в Новоград-Волынском районе.
 

"Горел отсек и кабина трактора. Пламя уже перебрасывалось на хозяйственное здание, возле которого стояло транспортное средство. Силами бойцов ГСЧС пожар ликвидирован. Огонь успел уничтожить отсек двигателя, повредить кабину и колеса", - информирует госслужба по чрезвычайным ситуациям.

 

Тэги: пожар, внедорожник, Житомирщина
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