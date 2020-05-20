На Житомирщине зацвел редкостный цветок, который растет лишь в нескольких местах на планете. ФОТО

"Только на территории нашего лесхоза дикие насаждения азалии распространены почти на 30 тысячах гектаров и площади эти неизменны уже сотни лет. Всего у нас 7 лесничеств, в 6 из них присутствует желтый рододендрон. Как он здесь появится, почему "облюбовал" полесские болотистые кустарники? Никто точно не знает. И чувствует себя он у нас, судя по всему, довольно комфортно, так как традиционный его ареал за последние сотни лет совсем не уменьшился, хотя и размножается этот куст вне участия человека", - рассказывает главный лесничий ГП "Емильчинское лесное хозяйство" Александр Мельниченко.