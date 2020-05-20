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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Май » 20 » 15:33:08

На Житомирщине зацвел редкостный цветок, который растет лишь в нескольких местах на планете. ФОТО

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На Житомирщине зацвел редкостный цветок, который растет лишь в нескольких местах на планете. ФОТО

 В лесах Житомирской области зацвела азалия понтийская или рододендрон желтый - редкий цветок багрово-желтого цвета. Растет этот цветущий куст лишь в нескольких местах на земном шаре: массово - на украинском Полесье (Житомирская и Ровенская области), реже встречается на Кавказе и иногда - в Канаде.

Об этом "Журналу Житомира" сообщает Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.
 

"Только на территории нашего лесхоза дикие насаждения азалии распространены почти на 30 тысячах гектаров и площади эти неизменны уже сотни лет. Всего у нас 7 лесничеств, в 6 из них присутствует желтый рододендрон. Как он здесь появится, почему "облюбовал" полесские болотистые кустарники? Никто точно не знает. И чувствует себя он у нас, судя по всему, довольно комфортно, так как традиционный его ареал за последние сотни лет совсем не уменьшился, хотя и размножается этот куст вне участия человека", - рассказывает главный лесничий ГП "Емильчинское лесное хозяйство" Александр Мельниченко.


Некоторые ученые предполагают, что этой территорией когда-то проходил ледник и именно он занес сюда семена азалии и теперь она является старейшей лесной культурой на Полесье, хоть и не изученной до конца.

Вокруг азалии существуют десятки мифов и легенд, в частности, о ядовитости во время активного цветения. И хотя смертельных случаев никто ни разу не фиксировал, все же опытные пасечники употреблять мед, собранный вблизи цветения азалии, не рекомендуют.



Тэги: природа, цветение, цветок, Житомирщина
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