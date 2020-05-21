Житомирянка отметила 105-й день рождения: женщину поздравили власти города и области. ФОТО

21 мая празднует свое 105-летие известная житомирянка Елена Москалёва. По случаю такого события женщину поздравили городской совет и облгосадминистрация.
Женщине подарили цветы, почетную грамоту, а также вышитую сорочку, так как сегодня отмечается День вышиванки.
Юбилярша поблагодарила за поздравление и внимание к ней, и пожелала всем прожить такую же долгую жизнь.
Сейчас в Житомире проживает пять человек, которые в этом году приближаются к столетнему рубежу, и еще двое долгожителей, которые его перешли.
Елена Адамовна Москалёва
родилась 21 мая 1915 года. Она является чемпионкой города Житомира по легкой атлетике (прыжки в длину) 1935 года, серебряным призером чемпионата города Житомира 1935 в беге на 100 м, многократной победительницей и призером чемпионатов г. Житомира по спортивной гимнастике, бывшей преподавательницей музыкальной школы им. Святослава Рихтера.
Муж юбилярши Семен Николаевич Москалёв, с которым она прожила в браке 54 года, был дядей известного пианиста Святослава Рихтера (родители Семена Николаевича и Анны Павловны (матери пианиста) были родными братьями).