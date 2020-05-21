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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 21 » 16:43:19

Житомирянка отметила 105-й день рождения: женщину поздравили власти города и области. ФОТО

Сегодня, 17:06:19 273 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянка отметила 105-й день рождения: женщину поздравили власти города и области. ФОТО

 21 мая празднует свое 105-летие известная житомирянка Елена Москалёва. По случаю такого события женщину поздравили городской совет и облгосадминистрация.

Женщине подарили цветы, почетную грамоту, а также вышитую сорочку, так как сегодня отмечается День вышиванки.

Юбилярша поблагодарила за поздравление и внимание к ней, и пожелала всем прожить такую ​​же долгую жизнь.

Сейчас в Житомире проживает пять человек, которые в этом году приближаются к столетнему рубежу, и еще двое долгожителей, которые его перешли.

Елена Адамовна Москалёва родилась 21 мая 1915 года. Она является чемпионкой города Житомира по легкой атлетике (прыжки в длину) 1935 года, серебряным призером чемпионата города Житомира 1935 в беге на 100 м, многократной победительницей и призером чемпионатов г. Житомира по спортивной гимнастике, бывшей преподавательницей музыкальной школы им. Святослава Рихтера.

Муж юбилярши Семен Николаевич Москалёв, с которым она прожила в браке 54 года, был дядей известного пианиста Святослава Рихтера (родители Семена Николаевича и Анны Павловны (матери пианиста) были родными братьями).
Тэги: Поздравления, долгожительница, Житомир, юбилей
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