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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 22 » 12:03:25

На одну из любимейших улиц житомирян вернули лавочки. ФОТО

Сегодня, 12:16:25 478 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На одну из любимейших улиц житомирян вернули лавочки. ФОТО

 Сегодня, 22 мая, на любимой улице многих жителей нашего города - Михайловской - начали устанавливать лавки с декоративными растениями.

Как сообщили «Журналу Житомира» в городском совете, в этом году их будет пять, и все лавочки будут расположены для удобного отдыха пешеходов и не будут мешать посетителям летних кафе.

Четыре лавки устанавливают от улицы Большой Бердичевской до фонтана, еще одна будет возле магазина «Спорттовары». Ассортимент растений, которые будут установлены в конструкции лавок, разнообразен - туя, бересклет, спирея.

Установку конструкций работники КП «Зеленбуд» планируют завершить до обеда. Поэтому есть хорошая возможность провести обеденный перерыв на Михайловской и еще раз насладиться красотой одной из самых любимых улиц житомирян. Однако, не забываем и о карантинных ограничениях.













Тэги: Житомир, благоустройство, улица Михайловская
Комментариев: 1
Стихийный_рынок
1 недомэрия (Стихийный_рынок)   • 14:02:09, Сегодня [Материал]
0

В этом городе что-то делается дальше 100 м от Михайловской? (Цитаты великих людей. Кстати, где он?)
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