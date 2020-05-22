На одну из любимейших улиц житомирян вернули лавочки. ФОТО

Сегодня, 22 мая, на любимой улице многих жителей нашего города - Михайловской - начали устанавливать лавки с декоративными растениями.
Как сообщили «Журналу Житомира
» в городском совете, в этом году их будет пять, и все лавочки будут расположены для удобного отдыха пешеходов и не будут мешать посетителям летних кафе.
Четыре лавки устанавливают от улицы Большой Бердичевской до фонтана, еще одна будет возле магазина «Спорттовары». Ассортимент растений, которые будут установлены в конструкции лавок, разнообразен - туя, бересклет, спирея.
Установку конструкций работники КП «Зеленбуд» планируют завершить до обеда. Поэтому есть хорошая возможность провести обеденный перерыв на Михайловской и еще раз насладиться красотой одной из самых любимых улиц житомирян. Однако, не забываем и о карантинных ограничениях.