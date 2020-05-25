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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 25 » 13:20:20

«За 3 часа женщина сгорела»: в Житомирской области зафиксировали 14-ю смерть от COVID-19

Сегодня, 13:34:20 1626 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«За 3 часа женщина сгорела»: в Житомирской области зафиксировали 14-ю смерть от COVID-19

 В Житомирской области зарегистрировали еще один летальный случай от коронавирусной инфекции. Вчера, 24 мая, от этого заболевания умерла 69-летняя жительница Житомирского района.

Об этом сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко сегодня, 25 мая, во время онлайн-брифинга.

"Вчера в Житомирском районе умерла женщина 69 лет. Во второй половине дня поступила в больницу и фактически за 3 часа женщина сгорела. Мы выражаем соболезнования родным и близким", - сказал Бунечко.

Всего на Житомирщине уже зарегистрировано 14 летальных случаев от COVID-19. Статистика по состоянию на 25 мая доступна по ссылке.
Тэги: Смерть, covid-19, Житомирская область, Эпидемия
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