«За 3 часа женщина сгорела»: в Житомирской области зафиксировали 14-ю смерть от COVID-19

В Житомирской области зарегистрировали еще один летальный случай от коронавирусной инфекции. Вчера, 24 мая, от этого заболевания умерла 69-летняя жительница Житомирского района.
Об этом сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко сегодня, 25 мая, во время онлайн-брифинга.
"Вчера в Житомирском районе умерла женщина 69 лет. Во второй половине дня поступила в больницу и фактически за 3 часа женщина сгорела. Мы выражаем соболезнования родным и близким"
, - сказал Бунечко.
Всего на Житомирщине уже зарегистрировано 14 летальных случаев от COVID-19. Статистика по состоянию на 25 мая доступна по ссылке
.