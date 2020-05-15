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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 15 » 08:34:08

В Житомирской области зафиксировали рекордное количество выздоровевших от COVID-19

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В Житомирской области зафиксировали рекордное количество выздоровевших от COVID-19

 В Житомирской области за последние сутки зафиксировали рекордное количество выздоровевших от COVID-19 - 42 человека. Среди них 14 жителей Житомира. Об этом в соцсети сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

"Пандемия коронавируса изменила жизнь каждого из нас, но постепенно, количество выздоровевших в течение нескольких дней превышает число новых случаев", - сообщил Бунечко.

Общее количество выздоровевших на Житомирщине составляет 123 человека. Также в течение 14 мая в области подтвердили инфицирование еще 5 человек.
 

"По состоянию на 23:00 (14 мая - ред.) по результатам лабораторного исследования 186 проб, количество больных COVID-19 выросло на 5 человек", - говорится в сообщении председателя ОГА.


Суммарная численность заражений - 538. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 186 человек, в Коростене - 100 и в Бердичеве - 92.
Тэги: covid-19, Житомирская область, Эпидемия
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