В Житомирской области за последние сутки зафиксировали рекордное количество выздоровевших от COVID-19 - 42 человека. Среди них 14 жителей Житомира. Об этом в соцсети
сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
"Пандемия коронавируса изменила жизнь каждого из нас, но постепенно, количество выздоровевших в течение нескольких дней превышает число новых случаев"
, - сообщил Бунечко.
Общее количество выздоровевших на Житомирщине составляет 123 человека. Также в течение 14 мая в области подтвердили инфицирование еще 5 человек.
"По состоянию на 23:00 (14 мая - ред.) по результатам лабораторного исследования 186 проб, количество больных COVID-19 выросло на 5 человек", - говорится в сообщении председателя ОГА.
Суммарная численность заражений - 538. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 186 человек, в Коростене - 100 и в Бердичеве - 92.
В Житомирской области зафиксировали рекордное количество выздоровевших от COVID-19