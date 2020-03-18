Житомирская область приобрела новейший аппарат для диагностики COVID-19

"Тест-системы, которые сейчас использует областной лабораторный центр для подтверждения или опровержения COVID-19, подвергаются анализу в течение 4-6 часов. Между свершениями таких анализов аппарат должен иметь перерыв в работе. Поэтому проверка материалов на коронавирусную инфекцию занимает достаточно много времени", - объясняют в ОГА.