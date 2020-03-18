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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Март » 18 » 08:50:30

Житомирская область приобрела новейший аппарат для диагностики COVID-19

Сегодня, 08:50:30 1479 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирская область приобрела новейший аппарат для диагностики COVID-19

 Житомирская область ждет новейший аппарат для диагностики коронавируса. Поставщики обещают доставить автоматизированную портативную систему обнаружения нуклеиновых кислот iPonatic на Житомирщину в течение трех недель.

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик 17 марта во время брифинга председателя ОГА относительно ситуации с коронавирусом в области.
 

"Тест-системы, которые сейчас использует областной лабораторный центр для подтверждения или опровержения COVID-19, подвергаются анализу в течение 4-6 часов. Между свершениями таких анализов аппарат должен иметь перерыв в работе. Поэтому проверка материалов на коронавирусную инфекцию занимает достаточно много времени", - объясняют в ОГА.


Современный же аппарат даст возможность осуществлять тесты с первого дня подозрения и примерно за 2 часа.

На приобретение диагностического аппарата направили 1 млн 155 тыс. грн, еще 300 тыс. грн потратят на 240 наборов тестов. Тестирование на аппарате будет бесплатным.
Тэги: Житомирская область, вирус, covid-19, диагностика
Комментариев: 7
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 09:11:47, Сегодня [Материал]
+1

<<Поставщики обещают доставить ... в течение трех недель.>>

Оно конечно хорошо, но надо было закупать три недели назад.
RaID
2 Сергій (RaID)   • 09:18:30, Сегодня [Материал]
0

Навіть і додати немає що. У нас завжди так.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 10:20:12, Сегодня [Материал]
0

3 недели доставка с Китая вполне реально.
Интересно, сколько на нём распилили.....
telefon
4 джавахарлал нюру (telefon)   • 14:08:53, Сегодня [Материал]
0

А на сколько анализов хватает одного из 240-а оплаченных наборов для тестирования?
Только сегодня прочитал, что по оптимистичной оценке спецы говорят о конце пандемии только в апреле. А заболеваемость почти во всех странах увеличивается по экспоненте.
RaID
5 Сергій (RaID)   • 14:19:19, Сегодня [Материал]
0

Один набір це 25 тестів якщо це той набір.

https://medmag.ua/krasota-i-zdorove/ekspress-testy/ekspress-test-na-koronavirus-ncov-2019-covid-19-sars-cov-2-no25
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 14:45:58, Сегодня [Материал]
0

не тот
это тест для больных. Покупают тест-систему для выявления заразившихся.

http://www.sansure.com.cn/Uploads/201903/5c872443c0bdf.png
Ивасик
7 Телесик (Ивасик)   • 14:47:28, Сегодня [Материал]
0

Думаю не раньше лета, а там и осень и новый всплеск (вакцину ожидать не ранее года-полтора), так что можно сказать целый год задался.
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