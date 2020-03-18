Житомирская область приобрела новейший аппарат для диагностики COVID-19

Житомирская область ждет новейший аппарат для диагностики коронавируса. Поставщики обещают доставить автоматизированную портативную систему обнаружения нуклеиновых кислот iPonatic на Житомирщину в течение трех недель.
Об этом сообщил начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик 17 марта во время брифинга председателя ОГА относительно ситуации с коронавирусом в области.
"Тест-системы, которые сейчас использует областной лабораторный центр для подтверждения или опровержения COVID-19, подвергаются анализу в течение 4-6 часов. Между свершениями таких анализов аппарат должен иметь перерыв в работе. Поэтому проверка материалов на коронавирусную инфекцию занимает достаточно много времени", - объясняют в ОГА.
Современный же аппарат даст возможность осуществлять тесты с первого дня подозрения и примерно за 2 часа.
На приобретение диагностического аппарата направили 1 млн 155 тыс. грн, еще 300 тыс. грн потратят на 240 наборов тестов. Тестирование на аппарате будет бесплатным.
Оно конечно хорошо, но надо было закупать три недели назад.
Интересно, сколько на нём распилили.....
Только сегодня прочитал, что по оптимистичной оценке спецы говорят о конце пандемии только в апреле. А заболеваемость почти во всех странах увеличивается по экспоненте.
https://medmag.ua/krasota-i-zdorove/ekspress-testy/ekspress-test-na-koronavirus-ncov-2019-covid-19-sars-cov-2-no25
это тест для больных. Покупают тест-систему для выявления заразившихся.
http://www.sansure.com.cn/Uploads/201903/5c872443c0bdf.png