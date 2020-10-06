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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 6 » 08:52:09

Чем пахнет вирус: житомирские кинологи буду учить собак распознавать людей с COVID-19

Сегодня, 09:04:26 670 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Чем пахнет вирус: житомирские кинологи буду учить собак распознавать людей с COVID-19

 Житомирские кинологи учатся тренировать собак реагировать на запах людей, инфицированных COVID-19 - это поможет выявлять больных в местах скопления людей.

Онлайн вебинар на такую ​​тематику, к которому присоединились инспекторы Кинологического центра Нацполиции области, проходил 5 октября при содействии консультативной миссии ЕС, информирует "Суспільне Житомир".

Главным спикером вебинара стал доцент ветеринарного факультета университета Хельсинки Анна Хельм-Бьоркман. Именно в Финляндии в конце сентября 2020 года начали использовать такой превентивный инструмент борьбы с пандемией.

Фото: Matti Matikainen

Собаки-нюхачи, которые сейчас работают в аэропорту Хельсинки, специально обучены выявлять запах вируса в образцах пота, собранных на салфетках пассажиров, которые прибывают. Собаке нужно всего 10 секунд, чтобы выявить инфицированного COVID-19. После этого пассажира приглашают пройти бесплатный тест на коронавирус в медицинском центре аэропорта.

По словам начальника Кинологического центра Нацполиции области Виктора Филонюка, использование служебных собак, способных выявить COVID-19 - это новаторская инициатива, которая требует времени и умения инструкторов, но воплотить ее на территории Житомирщины вполне возможно.
Тэги: covid-19, кинолог, собака, Житомирская область
Комментариев: 3
melan
1 melan (melan)   • 09:42:43, Сегодня [Материал]
+1

.....пассажира приглашают пройти бесплатный тест....

а у нас????
Atillanta
2 Иванна (Atillanta)   • 12:49:27, Сегодня [Материал]
-1

А у нас коронавирус - это прекрасный способ заработать на людях, особенно на больных.
velcade
3 Санитар (velcade)   • 15:58:39, Сегодня [Материал]
0

Прям как в Терминаторе...
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