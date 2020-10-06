Чем пахнет вирус: житомирские кинологи буду учить собак распознавать людей с COVID-19

Житомирские кинологи учатся тренировать собак реагировать на запах людей, инфицированных COVID-19 - это поможет выявлять больных в местах скопления людей.
Онлайн вебинар на такую тематику, к которому присоединились инспекторы Кинологического центра Нацполиции области, проходил 5 октября при содействии консультативной миссии ЕС, информирует "Суспільне Житомир
".
Главным спикером вебинара стал доцент ветеринарного факультета университета Хельсинки Анна Хельм-Бьоркман. Именно в Финляндии в конце сентября 2020 года начали использовать такой превентивный инструмент борьбы с пандемией.
Фото: Matti Matikainen
Собаки-нюхачи, которые сейчас работают в аэропорту Хельсинки, специально обучены выявлять запах вируса в образцах пота, собранных на салфетках пассажиров, которые прибывают. Собаке нужно всего 10 секунд, чтобы выявить инфицированного COVID-19. После этого пассажира приглашают пройти бесплатный тест на коронавирус в медицинском центре аэропорта.
По словам начальника Кинологического центра Нацполиции области Виктора Филонюка, использование служебных собак, способных выявить COVID-19 - это новаторская инициатива, которая требует времени и умения инструкторов, но воплотить ее на территории Житомирщины вполне возможно.
а у нас????