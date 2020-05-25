Таможенники конфисковали в Житомире элитный BMW мощностью более 600 «лошадок»

В Житомире таможенная служба конфисковала новенький BMW. Автомобиль премиум-класса пытались завезти в Украину по поддельным документам и втрое меньшей стоимости.
Как сообщает Киевская таможня, BMW M5 мощностью более 600 лошадиных сил, который набирает скорость от 0 до 100 км/ч за 3.4 секунды, прибыл для оформления на таможенный пост "Житомир" с последующим отправлением в адрес одного из винницких специализированных обществ.
Согласно товаросопроводительным документам, свидетельство о регистрации спорткара стоимостью 63 700 евро или 1,7 млн грн было выдано регистрационными органами Швейцарии, а предыдущим владельцем транспортного средства была указана швейцарскяа компания.
Однако, как свидетельствовал ответ Национального центрального бюро Интерпола в Швейцарии, данный автомобиль на учете в регистрационных органах этой страны не находился, а компания, указанная как предыдущий владелец авто, на территории Швейцарии не зарегистрирована.
"Таким образом установлено, что транспортное средство марки BMW M5 2019 года перемещено через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля путем представления таможенному органу документов, содержащих признаки подделки", – информирует таможня.
Существует вероятность, что документы на автомобиль были подделаны, чтобы придать ему статус подержанного, таким образом, существенно сэкономив на налогах, ведь цена такого BMW M5 колеблется в пределах 150 тысяч евро (4,5 млн грн). т.е. втрое больше заявленной стоимости.
В отношении руководителя отечественного сообщества, в адрес которого прибыл автомобиль, составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренных ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.
Ответственность по данной статье предусматривает наказание в виде 100% штрафа от стоимости автомобиля и его конфискацию.