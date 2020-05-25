Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 25.05.2020    22:04:20
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Май » 25 » 16:19:07

Таможенники конфисковали в Житомире элитный BMW мощностью более 600 «лошадок»

Сегодня, 16:38:07 963 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Таможенники конфисковали в Житомире элитный BMW мощностью более 600 «лошадок»

 В Житомире таможенная служба конфисковала новенький BMW. Автомобиль премиум-класса пытались завезти в Украину по поддельным документам и втрое меньшей стоимости.

Как сообщает Киевская таможня, BMW M5 мощностью более 600 лошадиных сил, который набирает скорость от 0 до 100 км/ч за 3.4 секунды, прибыл для оформления на таможенный пост "Житомир" с последующим отправлением в адрес одного из винницких специализированных обществ.

Согласно товаросопроводительным документам, свидетельство о регистрации спорткара стоимостью 63 700 евро или 1,7 млн грн было выдано регистрационными органами Швейцарии, а предыдущим владельцем транспортного средства была указана швейцарскяа компания.

Однако, как свидетельствовал ответ Национального центрального бюро Интерпола в Швейцарии, данный автомобиль на учете в регистрационных органах этой страны не находился, а компания, указанная как предыдущий владелец авто, на территории Швейцарии не зарегистрирована.
 

"Таким образом установлено, что транспортное средство марки BMW M5 2019 года перемещено через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля путем представления таможенному органу документов, содержащих признаки подделки", – информирует таможня.


Существует вероятность, что документы на автомобиль были подделаны, чтобы придать ему статус подержанного, таким образом, существенно сэкономив на налогах, ведь цена такого BMW M5 колеблется в пределах 150 тысяч евро (4,5 млн грн). т.е. втрое больше заявленной стоимости.

В отношении руководителя отечественного сообщества, в адрес которого прибыл автомобиль, составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренных ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Ответственность по данной статье предусматривает наказание в виде 100% штрафа от стоимости автомобиля и его конфискацию.

Тэги: Житомир, конфискация, таможня, BMW
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus