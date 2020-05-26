Новая «новая полиция»? В Житомире вскоре появятся офицеры громады

"Житомир является первым городом среди областных центров, где будет реализован проект. Во времена экономического кризиса, когда возможна преступность на улицах города, квартирные кражи, безопасность и защита людей находится на уровне с закупкой ИВЛ аппаратов или защитных костюмов для медицинских работников", - отметил городской голова Сергей Сухомлин.

"Решен вопрос о запрете привлечения ПОГ к выполнению других задач за пределами их служебных обязанностей, а также пребывание ПОГ на протяжении всего рабочего времени в пределах участка обслуживания, за исключением одного рабочего дня, предназначенного для работы с документами в территориальном подразделении полиции", - отмечает заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Житомирской области Артем Лисогор.