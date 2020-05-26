Новая «новая полиция»? В Житомире вскоре появятся офицеры громады

В Житомирской городской ОТГ внедряется проект "Полицейский офицер громады", который должен повысить уровень безопасности на территории громады.
Сегодня, 26 мая, на внеочередной сессии Житомирского городского совета принято решение о выделении 3 млн. 360 тыс. грн на реализацию проекта, в частности на закупку восьми автомобилей Renault Duster для полицейских офицеров.
"Житомир является первым городом среди областных центров, где будет реализован проект. Во времена экономического кризиса, когда возможна преступность на улицах города, квартирные кражи, безопасность и защита людей находится на уровне с закупкой ИВЛ аппаратов или защитных костюмов для медицинских работников", - отметил городской голова Сергей Сухомлин.
В мэрии уверены, что полицейский офицер станет частью громады, а именно "будет известен и доступный для населения, будет знать жителей территории, которую обслуживает, и их проблемы, прислушиваться к проблемам граждан, откликаться на нужды населения, привлекать население для решения вопросов связанных с публичной безопасностью и отчитываться о своих действиях и результатах работы"
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Сообщается, что планирование работы полицейского офицера громады будет предусмотрено таким образом, чтобы 80% рабочего времени он будет находится на территории ОТГ.
"Решен вопрос о запрете привлечения ПОГ к выполнению других задач за пределами их служебных обязанностей, а также пребывание ПОГ на протяжении всего рабочего времени в пределах участка обслуживания, за исключением одного рабочего дня, предназначенного для работы с документами в территориальном подразделении полиции", - отмечает заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Житомирской области Артем Лисогор.
Проект "Полицейский офицер громады" стартовал в житомирской громаде 11 апреля 2020 года подписанием Меморандума о сотрудничестве между ГУНП в Житомирской области и Житомирской городской ОТГ. Нацполиция обеспечивает ПОГ зарплатой, оружием, спецсредствами, планшетами, бодикамерамы и др, осуществляет контроль и мониторинг за работой ПОГ. Житомирская городская ОТГ осуществляет материально-техническое обеспечение ПОГ автомобилями, помещением, его ремонтом, мебелью и оргтехникой.