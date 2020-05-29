В селе под Житомиром женщина обнаружила в колодце труп своего мужа

В пригороде Житомира в селе Левков произошла трагедия: в колодце утонул мужчина. Инцидент произошел вчера, 28 мая. Об этом "Журнал Житомира
" проинформировали в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.
"Колодец находится на территории частного двора. Погибшего в нем обнаружила жена. По словам женщины, она была в Житомире и еще с обеда мужчина не отвечал на телефон. Когда она приехала и не нашла мужа в доме и во дворе, заметила открытый колодец. Уже в середине женщина увидела погибшего"
, - говорят спасатели.
Мужчина находился в воде, в метрах 10 от поверхности. С помощью веревки один спасатель спустился к погибшему.
"Он обвязал тело, а спасатели, которые находились у колодца, поочередно вытянули сначала специалиста ГСЧС, а за ним и погибшего", - информирует госслужба.
Спасатели предполагают, что мужчина поскользнулся и упал, когда устанавливал насос. Окончательная причина гибели устанавливается правоохранителями.