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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 29 » 12:56:19

В селе под Житомиром женщина обнаружила в колодце труп своего мужа

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В селе под Житомиром женщина обнаружила в колодце труп своего мужа

 В пригороде Житомира в селе Левков произошла трагедия: в колодце утонул мужчина. Инцидент произошел вчера, 28 мая. Об этом "Журнал Житомира" проинформировали в Управлении ГСЧС Украины в Житомирской области.

"Колодец находится на территории частного двора. Погибшего в нем обнаружила жена. По словам женщины, она была в Житомире и еще с обеда мужчина не отвечал на телефон. Когда она приехала и не нашла мужа в доме и во дворе, заметила открытый колодец. Уже в середине женщина увидела погибшего", - говорят спасатели.

Мужчина находился в воде, в метрах 10 от поверхности. С помощью веревки один спасатель спустился к погибшему.
 

"Он обвязал тело, а спасатели, которые находились у колодца, поочередно вытянули сначала специалиста ГСЧС, а за ним и погибшего", - информирует госслужба.


Спасатели предполагают, что мужчина поскользнулся и упал, когда устанавливал насос. Окончательная причина гибели устанавливается правоохранителями.

Тэги: спасатели, Колодец, утонул
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