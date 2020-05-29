В Житомире нашли место под скейт-парк и думают над созданием памп-трека

«Делать там полностью бетонное покрытие, которое требует профессиональный скейт-парк, невозможно по закону, а переносить эти коммуникации - это много миллионов гривен, поэтому мы отвергли это место. Сейчас начинается голосование за бюджет участия - общественный бюджет. Один из предложенных проектов - реконструкция Нового бульвара, и в рамках этого мы планируем сделать реконструкцию сквера. Если мы возьмем отделение полиции у Нового бульвара и банк, там между ними есть сквер. Просчитали, что там абсолютно нормально становится скейт-парк, а рядом нет жилых домов, место находится в центре и оно не на бульваре и не будет мешать мамам с колясками или маленьким детям, которые катаются на электромобилях. Они будут рядом с полицией, которая также будет наблюдать», - рассказал Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.
«Мы должны реализовать один из демонстрационных проектов, связанных с развитием городской инфраструктуры, который ориентирован на велосипедистов. На сегодня ближе к реализации - это идея по закупке велосипедов для муниципалитета и создание велошколы на базе одной или двух школ в Житомире. Также строительство такого инновационного продукта для Украины - это памп-трека. Площадка, которая имитирует определенный рельеф для того, чтобы кататься, учиться кататься по рельефу, проводить соревнования. Таких проектов в Украине не существует. Мы искали партнеров за рубежом, которые осуществляют такие проекты, и нашли компанию Velosolutions. Она имеет такие реализованные кейсы в разных странах мира. Вступили с ними в переговоры и они готовы включиться в реализацию этой идеи», - говорит директор департамента экономического развития Житомирского городского совета Николай Кострица.