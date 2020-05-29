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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 29 » 17:57:31

В Житомире нашли место под скейт-парк и думают над созданием памп-трека

Сегодня, 18:16:01 420 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире нашли место под скейт-парк и думают над созданием памп-трека

 В Житомире нашли новую локацию для скейт-парка: современная площадка для экстремальных видов спорта может появиться на месте сквера на Новом бульваре.

Профинансировать часть строительства согласилась компания «Евроголд». Замысел реализуют, если во время голосования в рамках бюджета участия победит проект реконструкции бульвара, передает сайт Житомир инфо.

Предварительно, скейт-парк планировали разместить за заброшенным кинотеатром «Жовтень», однако это делает невозможным большое количество коммуникаций на участке.
 

«Делать там полностью бетонное покрытие, которое требует профессиональный скейт-парк, невозможно по закону, а переносить эти коммуникации - это много миллионов гривен, поэтому мы отвергли это место. Сейчас начинается голосование за бюджет участия - общественный бюджет. Один из предложенных проектов - реконструкция Нового бульвара, и в рамках этого мы планируем сделать реконструкцию сквера. Если мы возьмем отделение полиции у Нового бульвара и банк, там между ними есть сквер. Просчитали, что там абсолютно нормально становится скейт-парк, а рядом нет жилых домов, место находится в центре и оно не на бульваре и не будет мешать мамам с колясками или маленьким детям, которые катаются на электромобилях. Они будут рядом с полицией, которая также будет наблюдать», - рассказал Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.




Скейт-парк в городе Колумбус, штат Индиана, США

Другой проект, который может заинтересовать велосипедистов, это создание в нашем городе памп-трека - специальной велотрассы, которая состоит из ям и холмов. Его могут реализовать в рамках совместного со швейцарскими партнерами инфраструктурного проекта «Энергоэффективность в Житомире».
 

«Мы должны реализовать один из демонстрационных проектов, связанных с развитием городской инфраструктуры, который ориентирован на велосипедистов. На сегодня ближе к реализации - это идея по закупке велосипедов для муниципалитета и создание велошколы на базе одной или двух школ в Житомире. Также строительство такого инновационного продукта для Украины - это памп-трека. Площадка, которая имитирует определенный рельеф для того, чтобы кататься, учиться кататься по рельефу, проводить соревнования. Таких проектов в Украине не существует. Мы искали партнеров за рубежом, которые осуществляют такие проекты, и нашли компанию Velosolutions. Она имеет такие реализованные кейсы в разных странах мира. Вступили с ними в переговоры и они готовы включиться в реализацию этой идеи», - говорит директор департамента экономического развития Житомирского городского совета Николай Кострица.


Если данный проект согласуют швейцарские партнеры, они профинансируют создание велошколы, закупку велосипедов и некоторые проектные работы по разработке памп-трека, а городской совет должен покрыть другие расходы на строительство велотрассы. Над деталями проекта пока работают, однако, как отметил городской голова, памп-трек могут создать в Гидропарке.

Как сообщалось, с 1 июня в Житомире стартует общегородское голосование за лучший общественный проект.


Памп-трек в латвийском городке Цесис
Тэги: скейтпарк, памп-трек, Спорт, Житомир
Комментариев: 1
bda
1 ДДД (bda)   • 21:00:41, Сегодня [Материал]
0

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