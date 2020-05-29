В Житомире нашли место под скейт-парк и думают над созданием памп-трека

«Делать там полностью бетонное покрытие, которое требует профессиональный скейт-парк, невозможно по закону, а переносить эти коммуникации - это много миллионов гривен, поэтому мы отвергли это место. Сейчас начинается голосование за бюджет участия - общественный бюджет. Один из предложенных проектов - реконструкция Нового бульвара, и в рамках этого мы планируем сделать реконструкцию сквера. Если мы возьмем отделение полиции у Нового бульвара и банк, там между ними есть сквер. Просчитали, что там абсолютно нормально становится скейт-парк, а рядом нет жилых домов, место находится в центре и оно не на бульваре и не будет мешать мамам с колясками или маленьким детям, которые катаются на электромобилях. Они будут рядом с полицией, которая также будет наблюдать», - рассказал Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.