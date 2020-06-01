Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 1 » 08:35:23

В Житомире водитель легковушки на «зебре» сбил мужчину: оба нарушили ПДД. ВИДЕО

Вчера, 08:55:21 1993 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире водитель легковушки на «зебре» сбил мужчину: оба нарушили ПДД. ВИДЕО

 В Житомире 31 мая легковушка Geely сбила пешехода. С травмами мужчину доставили в больницу. ДТП произошло на проспекте Мира возле рынка "Хмельники".

Об этом сообщает сайт Житомир инфо со ссылкой на патрульную полицию.

"На проспекте Мира 13, около 10 ч. 15 мин., водитель, управляя транспортным средством Geely не справился с управлением и совершил наезд на пешехода 1964 г.р., который получил травмы и был госпитализирован в областную больницу города Житомира. На место вызвано следователя по ДТП и обеспечена охрана места происшествия", - рассказала пресс-офицер патрульной полиции.
 

ФОТО: Житомир инфо

Позже в паблике ЗупиниЛося появилось видео момента аварии. На нем видно, как водитель автомобиля проехал на красный свет. Также ПДД нарушил мужчина, начав переходить дорогу на желтый сигнал светофора.

Тэги: Житомир, дтп
Комментариев: 6
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 09:21:56, Вчера [Материал]
+2

ебатушки обосратушки!
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 10:28:38, Вчера [Материал]
+7

если бы на первых шагах его сбили - то можно было сказать оба виноваты, а тут тупо водитель едет на красный...и потом еще сворачивает прямо на него... мог спокойно на красный прямо проехать!)
Mykhailo
5 Михаил (Mykhailo)   • 12:57:23, Вчера [Материал]
-1

"и потом еще сворачивает прямо на него"
В новых автомобилях есть такая система ESP, действительно полезная, а не обычные маркетинговые примочки - не даёт машине заноситься (в т.ч. при резком торможении).
https://www.youtube.com/watch?v=rPyO--4r7nU
google
3 Гугиль (google)   • 12:14:43, Вчера [Материал]
+3

водила олень явный....спецом наехал на пешехода,.
starix
4 max starkov (starix)   • 12:20:14, Вчера [Материал]
+4

четкий проезд на красный сигнал светофора - водителя судить.
vovik-zt
6 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 17:43:18, Вчера [Материал]
+1

Воділа в ГТА переграв мабуть?! 100% винен у навмисному наїзді на пішохода.
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