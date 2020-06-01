В Житомире водитель легковушки на «зебре» сбил мужчину: оба нарушили ПДД. ВИДЕО

В Житомире 31 мая легковушка Geely сбила пешехода. С травмами мужчину доставили в больницу. ДТП произошло на проспекте Мира возле рынка "Хмельники".
Об этом сообщает сайт Житомир инфо
со ссылкой на патрульную полицию.
"На проспекте Мира 13, около 10 ч. 15 мин., водитель, управляя транспортным средством Geely не справился с управлением и совершил наезд на пешехода 1964 г.р., который получил травмы и был госпитализирован в областную больницу города Житомира. На место вызвано следователя по ДТП и обеспечена охрана места происшествия"
, - рассказала пресс-офицер патрульной полиции.
ФОТО: Житомир инфо
Позже в паблике ЗупиниЛося
появилось видео момента аварии. На нем видно, как водитель автомобиля проехал на красный свет. Также ПДД нарушил мужчина, начав переходить дорогу на желтый сигнал светофора.
В новых автомобилях есть такая система ESP, действительно полезная, а не обычные маркетинговые примочки - не даёт машине заноситься (в т.ч. при резком торможении).
https://www.youtube.com/watch?v=rPyO--4r7nU