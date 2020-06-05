В центре Житомира предлагают запретить движение мотоциклов: онлайн-петиция

В центре Житомира предлагают ограничить движение мотоциклов и мопедов. Соответствующая петиция зарегистрирована на платформе электронной демократии.
Автор онлайн-петиции отмечает, что мотоциклы и мопеды создают слишком много шума и их движение нужно ограничить вечером и ночью для обеспечения комфортных условий проживания и отдыха жителей домов прилегающих к площади Соборной.
"В связи с акустическими особенностями площади Соборной и значительным пешеходным движением возле Дома Правосудия и сквера за ним с целью обеспечения гарантированных комфортных условий проживания и отдыха жителей домов прилегающих к площади Соборной, создания безопасных условий для передвижения пешеходов, в том числе семей с детьми, детей и пожилых людей", - поясняет автор, почему необходимо запретить движение.
До конца сбора подписей осталось 28 дней. Поддержать петицию можно по ссылке
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Пока коронавирус не будет побежден. А потом пусть гоняют кто на чем хочет - хоть на тракторе.
А затем запретим детям плакать, а то достают своим плачем. Ну а потом еще что-то придумаем.