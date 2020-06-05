В центре Житомира предлагают запретить движение мотоциклов: онлайн-петиция

"В связи с акустическими особенностями площади Соборной и значительным пешеходным движением возле Дома Правосудия и сквера за ним с целью обеспечения гарантированных комфортных условий проживания и отдыха жителей домов прилегающих к площади Соборной, создания безопасных условий для передвижения пешеходов, в том числе семей с детьми, детей и пожилых людей", - поясняет автор, почему необходимо запретить движение.