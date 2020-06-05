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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 5 » 18:08:43

В центре Житомира предлагают запретить движение мотоциклов: онлайн-петиция

Вчера, 18:22:43 1366 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира предлагают запретить движение мотоциклов: онлайн-петиция

 В центре Житомира предлагают ограничить движение мотоциклов и мопедов. Соответствующая петиция зарегистрирована на платформе электронной демократии.

Автор онлайн-петиции отмечает, что мотоциклы и мопеды создают слишком много шума и их движение нужно ограничить вечером и ночью для обеспечения комфортных условий проживания и отдыха жителей домов прилегающих к площади Соборной.
 

"В связи с акустическими особенностями площади Соборной и значительным пешеходным движением возле Дома Правосудия и сквера за ним с целью обеспечения гарантированных комфортных условий проживания и отдыха жителей домов прилегающих к площади Соборной, создания безопасных условий для передвижения пешеходов, в том числе семей с детьми, детей и пожилых людей", - поясняет автор, почему необходимо запретить движение.



До конца сбора подписей осталось 28 дней. Поддержать петицию можно по ссылке.
Тэги: Шум, Житомир, петиция, Мотоциклы
Комментариев: 6
HOUSE
1 Sergey (HOUSE)   • 18:48:42, Вчера [Материал]
+5

Лучше бы это ограничение было по всему городу. Так как звук их выхлопных труб и рев двигателей ночью и по вечерам начинает напрягать!
lucifer
2 Lucifer (lucifer)   • 18:58:50, Вчера [Материал]
+2

Так, краще по всьому місту, а не лише біля місця проживання автора петиції
andriiua
3 andrii (andriiua)   • 21:01:28, Вчера [Материал]
+4

предлагаю запретить движение любого транспорта после 9ти вечера, кроме вело и самокатов
німанд
4 Niemand (німанд)   • 23:34:05, Вчера [Материал]
0

Я предлагаю запретить вообще любое движение в любое время. Даже пешком.
Пока коронавирус не будет побежден. А потом пусть гоняют кто на чем хочет - хоть на тракторе.
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 01:43:55, Сегодня [Материал]
0

Давайте тогда уже и запретим собакам гавкать круглосуточно, а то задолбали. В частном секторе хрен откроешь окна днем/ночью, вечное гавканье собак в округе.
А затем запретим детям плакать, а то достают своим плачем. Ну а потом еще что-то придумаем.
Fenugreek
6 Alex (Fenugreek)   • 02:47:55, Сегодня [Материал]
0

Ну опыт Швейцарии . Смывальный унитаз после 11 вечера нельзя, собакам подрезают голосовые связки. Душ принимать после 11 тоже нельзя. Ну и много чего. Так, что есть куда стремиться.
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