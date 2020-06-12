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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 12 » 14:30:34

В Житомирской области дерево убило 16-летнего парня

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В Житомирской области дерево убило 16-летнего парня

 В Житомирской области дерево упало на 16-летнего парня. Инцидент произошел 11 июня в Андрушевском районе на территории Ивницкого лесничества.

Как сообщили «Журналу Житомира» в полиции, от полученных травм парень погиб.

Предварительно известно, что юноша со своим дедушкой находился в части леса, где проводилась санитарная вырубка деревьев. Внезапно на парня упало сухое дерево, по свидетельствам очевидцев, от порыва ветра.

В результате удара юноша получил тяжелую черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь пострадавшему не удалось.
Тэги: Житомирская область, Дерево, Смерть, парень
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