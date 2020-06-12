В Житомирской области дерево убило 16-летнего парня

В Житомирской области дерево упало на 16-летнего парня. Инцидент произошел 11 июня в Андрушевском районе на территории Ивницкого лесничества.
Как сообщили «Журналу Житомира
» в полиции, от полученных травм парень погиб.
Предварительно известно, что юноша со своим дедушкой находился в части леса, где проводилась санитарная вырубка деревьев. Внезапно на парня упало сухое дерево, по свидетельствам очевидцев, от порыва ветра.
В результате удара юноша получил тяжелую черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь пострадавшему не удалось.