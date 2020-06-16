В Житомире полиция начала проверять водителей и пассажиров маршруток на соблюдение масочного режима. ВИДЕО

С понедельника, патрульная полиция Житомира стала проводить проверки в общественном транспорте: проверяют количество пассажиров (которое не должно превышать определенных норм) и соблюдение масочного режима в троллейбусах и маршрутках.
По словам пресофицера патрульной полиции Житомирской области Игоря Иванчука за день проверок было составлено три админпротокола на нарушителей, передает Житомир инфо.
«Карантин никто не отменял и никаких смягчений карантина пока в Житомирской области не произошло. Однако, есть проблема, что люди, пассажиры общественного транспорта, стали меньше пользоваться масками. Участились также случаи, когда водители (на это жаловались граждане) берут в салон большее количество пассажиров. Поэтому с понедельника с целью профилактики и контроля инспекторы патрульной полиции проверяют общественный пассажирский транспорт, как коммунальный, так и частный, соблюдают ли водители правила перевозки пассажиров во время карантина», - рассказал пресофицер патрульной полиции Житомирской области Игорь Иванюк.
Если водители маршруток не соблюдают правила карантина то в таких случаях оформляются необходимые административные материалы на нарушителей.
«Это связано также и с тем, что увеличивается количество больных коронавирусом. И чтобы уменьшить эту статистику, чтобы быстрее закончить карантин, вынуждены напоминать людям таким образом. Это не первая неделя или месяц карантинных мероприятий. Конечно, с водителями могут проводиться профилактические беседы, но также выписываются и административные материалы. За вчера (15 июня - ред.) Было составлено три административных материалы на нарушителей. Поэтому работаем. И не только по городу, но и на автомобильных дорогах, которые мы патрулируем, с водителями автобусов, осуществляющих перевозки», - рассказал Иванюк.
Напомним, на брифинге 16 июня министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что значительный рост количества подтвержденных случаев на COVID-19 начался на прошлой неделе и это связано с тем, что люди перепутали смягчение карантинных мероприятий с полной отменой всех ограничений и начали пренебрегать рекомендациями Минздрава относительно соблюдения социальной дистанции, пользования антисептиками и масками.
В Украине с 22 мая начался «адаптивный» карантин и отслеживание эпидситуации по трем признакам.