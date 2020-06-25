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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Июнь » 25 » 10:10:23

Проверка температуры, маски и антисептики: в Житомире проходит 31-я сессии областного совета

Сегодня, 10:18:23 424 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Проверка температуры, маски и антисептики: в Житомире проходит 31-я сессии областного совета

 Температурный скрининг, перчатки, защитные маски, антисептики - именно с этого начинается сессионный день депутатов Житомирского областного совета.

Для соблюдения противоэпидемических мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции и ростом числа больных COVID-19 на входе в областной совет всем, кто принимает участие в заседании сессии, меряют температуру и выдают средства защиты.

Во время сессии депутаты рассмотрят изменения в областной бюджет Житомирской области на 2020 год. Также предлагается к рассмотрению отчет о результатах мониторинга выполнения в 2019 году Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Стратегии развития Житомирской области на период до 2020 года, вопросы коммунальной собственности и прочее.

Стоит отметить, что 31-я сессия областного совета проходит в условиях ограниченного доступа. Заседание сессии транслируют в прямом эфире на YouTube-канале Житомирского областного совета.
 

 
Тэги: облсовет, сессия
Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:26:46, Сегодня [Материал]
0

Народ на сессию не допускают, землю деребанят. А что запрет больше двух не собиратся, на вас депутатов не распространяеттся?
MMMka
2 Misha (MMMka)   • 13:49:16, Сегодня [Материал]
+1

К чему этот цирк (Температурный скрининг, перчатки, защитные маски) вот на другом сайте уже выложили фото с сессии где половина БЕЗ МАСОК...
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