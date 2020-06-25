Проверка температуры, маски и антисептики: в Житомире проходит 31-я сессии областного совета

Температурный скрининг, перчатки, защитные маски, антисептики - именно с этого начинается сессионный день депутатов Житомирского областного совета.
Для соблюдения противоэпидемических мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции и ростом числа больных COVID-19 на входе в областной совет всем, кто принимает участие в заседании сессии, меряют температуру и выдают средства защиты.
Во время сессии депутаты рассмотрят изменения в областной бюджет Житомирской области на 2020 год. Также предлагается к рассмотрению отчет о результатах мониторинга выполнения в 2019 году Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Стратегии развития Житомирской области на период до 2020 года, вопросы коммунальной собственности и прочее.
Стоит отметить, что 31-я сессия областного совета проходит в условиях ограниченного доступа. Заседание сессии транслируют в прямом эфире на YouTube-канале Житомирского областного совета.