На Житомирщине разыскивают мужчину, который ушел из дома 2 недели назад и пропал. ФОТО

Правоохранители разыскивают жителя пгт Иванополь, который ушел из дома 10 июня и с тех пор о его местонахождении ничего не известно.
По словам родных пропавшего Майстренко Николая Ивановича, 09.04.1965 года рождения, мужчина собирался поехать в пгт Романов.
Его приметы:
рост около 185 см, полного телосложения, волосы русые с проседью, есть залысины, глаза серые. На затылке - коричневая бородавка.
На момент исчезновения мог быть одет в синюю футболку и белую кепку. При себе имел паспорт.
"Уважаемые граждане! Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения Николая Майстренко, сообщите по телефону (04139) 2-10-02 или 102, либо обратитесь в ближайшее отделение полиции"
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