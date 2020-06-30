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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июнь » 30 » 13:44:09

Радиоактивные ягоды: в Чернобыльской зоне мужчина собирал чернику на продажу

Сегодня, 14:14:09 279 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Радиоактивные ягоды: в Чернобыльской зоне мужчина собирал чернику на продажу

 В зоне отчуждения пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции обнаружили мужчину, который собирал радиоактивно-загрязненную чернику.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Північний кордон. Держприкордонслужба".
 

"Мужчина, как в дальнейшем выяснилось местный житель приграничья, в обход контрольных постов проник на отселенную территорию для сбора черники", - объясняют пограничники.


Правонарушитель успел собрать почти 25 кг радиоактивно-загрязненной ягоды.

Мужчина был привлечен к административной ответственности за нарушение режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
 
Тэги: Радиация, черника, зона отчуждения
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