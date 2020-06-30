Радиоактивные ягоды: в Чернобыльской зоне мужчина собирал чернику на продажу

В зоне отчуждения пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции обнаружили мужчину, который собирал радиоактивно-загрязненную чернику.
Об этом сообщается на Facebook-странице "Північний кордон. Держприкордонслужба
".
"Мужчина, как в дальнейшем выяснилось местный житель приграничья, в обход контрольных постов проник на отселенную территорию для сбора черники", - объясняют пограничники.
Правонарушитель успел собрать почти 25 кг радиоактивно-загрязненной ягоды.
Мужчина был привлечен к административной ответственности за нарушение режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.