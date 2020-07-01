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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 1 » 11:56:17

Под Житомиром из-за выбежавшего на дорогу животного мужчина разбил машину. ФОТО

Сегодня, 12:19:17 1420 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром из-за выбежавшего на дорогу животного мужчина разбил машину. ФОТО

 На трассе Киев - Чоп автомобиль Opel столкнулся с животным, которое внезапно выбежало на дорогу. ДТП произошло ночью 1 июня в пригороде Житомира. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
 

"Как пояснил патрульным полицейским водитель автомобиля Opel Vectra, он столкнулся с неизвестным животным, которое внезапно выбежало на проезжую часть", - информируют правоохранители.


В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, водитель не пострадал.

Полицейские также установили, что мужчина управлял автомобилем без водительского удостоверения, поэтому на него составили сразу 2 протокола: по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 126 КУоАП (Управление транспортным средством без водительского удостоверения).



Тэги: дтп, Киев-Чоп
Комментариев: 6
starix
1 max starkov (starix)   • 14:15:34, Сегодня [Материал]
+2

"с неизвестным животным" - тут в комментах много таких водится. Хоакину кстати никто не видел? =)
predi
2 predi (predi)   • 14:48:03, Сегодня [Материал]
-3

max starkov (starix)
"Хоакину кстати никто не видел? =)"
Знаєм її.
Визнана людина, багато хто її бачив вражаюче позитивний інтелектуал.
""с неизвестным животным" - тут в комментах много таких рашеублюдков водиться, тож згоден з твоїм портретом чи образом котрий приміряв на себе ."
То ти в коментаріях так і пиши, "я кацап, животное" пишу наче дебіл первозванний клон в ипостаси бидла бо чокнутий на кшалт фашистського примата продажник, шкурник, слуга пупкінського демона!
Гнида сам і роблю всіх з ким спілкуюсь.
То я все правильно зрозумів?
starix
5 max starkov (starix)   • 15:53:48, Сегодня [Материал]
+2

т.е. таки да, она?) Ну, спасибо что узнали)))
Karab
3 Сергей (Karab)   • 15:19:53, Сегодня [Материал]
0

Хорошо, что жив остался.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 15:24:56, Сегодня [Материал]
0

стейки из "неизвестного животного" небось вкусные....
melan
6 melan (melan)   • 16:04:55, Сегодня [Материал]
0

Чупакабра
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