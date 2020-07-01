Под Житомиром из-за выбежавшего на дорогу животного мужчина разбил машину. ФОТО

На трассе Киев - Чоп автомобиль Opel столкнулся с животным, которое внезапно выбежало на дорогу. ДТП произошло ночью 1 июня в пригороде Житомира. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в патрульной полиции Житомирской области.
"Как пояснил патрульным полицейским водитель автомобиля Opel Vectra, он столкнулся с неизвестным животным, которое внезапно выбежало на проезжую часть", - информируют правоохранители.
В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, водитель не пострадал.
Полицейские также установили, что мужчина управлял автомобилем без водительского удостоверения, поэтому на него составили сразу 2 протокола: по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 126 КУоАП (Управление транспортным средством без водительского удостоверения).
"Хоакину кстати никто не видел? =)"
Знаєм її.
Визнана людина, багато хто її бачив вражаюче позитивний інтелектуал.
""с неизвестным животным" - тут в комментах много таких рашеублюдков водиться, тож згоден з твоїм портретом чи образом котрий приміряв на себе ."
То ти в коментаріях так і пиши, "я кацап, животное" пишу наче дебіл первозванний клон в ипостаси бидла бо чокнутий на кшалт фашистського примата продажник, шкурник, слуга пупкінського демона!
Гнида сам і роблю всіх з ким спілкуюсь.
То я все правильно зрозумів?