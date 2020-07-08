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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июль » 8 » 17:01:35

Подросток угнал у односельчанина автомобиль: за содеянное ему «светит» 8 лет тюрьмы

Сегодня, 17:06:35 385 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Подросток угнал у односельчанина автомобиль: за содеянное ему «светит» 8 лет тюрьмы

 В полицию обратился пенсионер с сообщением об угоне его автомобиля. Правоохранители разыскали транспортное средство и быстро разоблачили похитителя. События разворачивались в Брусиловском района Житомирской области, информирует ГУ Нацполиции.
 

"Утром 76-летний житель Брусиловского района сообщил правоохранителям, что со двора его домохозяйства похитили автомобиль ВАЗ-2106. Мужчина рассказал, что транспортное средство приобрел месяц назад, все документы на него находились в салоне", - отмечают правоохранители.


Полицейские местного отделения обнаружили угнанный автомобиль недалеко от места преступления с проколотыми шинами и погнутыми дисками. Впоследствии установили личность предполагаемого похитителя – 17-летнего односельчанина. Парень в содеянном сознался.

Сейчас продолжается досудебное расследование. За такое правонарушение определено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, на Житомирщине задержали подростков в возрасте 12-13 лет, которые по ночам обворовывали квартиры и дома.
Тэги: угон, Подросток, Автомобиль
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