Подросток угнал у односельчанина автомобиль: за содеянное ему «светит» 8 лет тюрьмы

В полицию обратился пенсионер с сообщением об угоне его автомобиля. Правоохранители разыскали транспортное средство и быстро разоблачили похитителя. События разворачивались в Брусиловском района Житомирской области, информирует ГУ Нацполиции.
"Утром 76-летний житель Брусиловского района сообщил правоохранителям, что со двора его домохозяйства похитили автомобиль ВАЗ-2106. Мужчина рассказал, что транспортное средство приобрел месяц назад, все документы на него находились в салоне", - отмечают правоохранители.
Полицейские местного отделения обнаружили угнанный автомобиль недалеко от места преступления с проколотыми шинами и погнутыми дисками. Впоследствии установили личность предполагаемого похитителя – 17-летнего односельчанина. Парень в содеянном сознался.
Сейчас продолжается досудебное расследование. За такое правонарушение определено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Напомним, на Житомирщине задержали подростков в возрасте 12-13 лет, которые по ночам обворовывали квартиры и дома
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