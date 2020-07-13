Житомирянам придется больше платить за вывоз мусора: новые тарифы

В Житомире намерены повысить тарифы на услуги по вывозу и захоронению твердых бытовых отходов. Соответствующая информация размещена на сайте Житомирского городского совета
.
В частности, речь идет о повышении тарифа на услугу по захоронению мусора. Отмечается, что тариф (5,96 грн за куб. м, - ред.) не менялся с 2010 года и сейчас возмещает лишь 57,7% фактической себестоимости услуги.
Для всех категорий потребителей рост тарифа составит 273,8%.
"Общий размер расчетного тарифа на услугу по захоронению бытовых отходов, разработанный в соответствии с объемами предоставления услуг и экономически обоснованных плановых затрат предприятия на 2020 год составляет 16,32 грн/куб м, или 98,72 грн/тонна для всех категорий потребителей услуг", - объясняют в городском совете.
Таким образом, для жителей многоквартирных домов плата за услугу захоронения бытовых отходов составит на 1 человека в месяц - 3,25 грн (тариф 2010 года - 1,19 грн), для жителя частного сектора - 3,51 грн (тариф 2010 года 1,24 грн).
Замечания и предложения относительно новых тарифов принимаются до 25 июля на электронный адрес: katp0628@ukr.net, или по адресу: 10007, г. Житомир, 3-й Транзитный переулок 65, тел. 42-88-77.
на мусорке уже куча высотой с пятиэтажный дом.
так и пишите - тариф на сваливание мусора в кучу