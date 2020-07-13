Житомирянам придется больше платить за вывоз мусора: новые тарифы

"Общий размер расчетного тарифа на услугу по захоронению бытовых отходов, разработанный в соответствии с объемами предоставления услуг и экономически обоснованных плановых затрат предприятия на 2020 год составляет 16,32 грн/куб м, или 98,72 грн/тонна для всех категорий потребителей услуг", - объясняют в городском совете.